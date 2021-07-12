В Лондоне 19 полицейских пострадали в драках с болельщиками: Англия не простила проигрыш Италии

Вчера, 11 июля, в Лондоне на стадионе Уэмбли состоялся финал Чемпионата Европы по футболу. На поле встретились команды Англии и Италии. В итоге, победу по пенальти одержала сборная Италии.
После завершения игры в Лондоне начались массовые беспорядки. Футбольные фанаты устроили драку с полицейскими в столице Англии. Также стало известно, что 19 сотрудников правоохранительных органов получили травмы в ходе столкновений с болельщиками.
- К сожалению, 19 наших офицеров получили ранения, когда столкнулись с толпой, — сообщается в Twitter-аккаунте полиции.
В сообщении отмечается, что это «совершенно недопустимо». Также стало известно, что за день полиция произвела 49 арестов за различные правонарушения.