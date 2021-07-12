В Лондоне 19 полицейских пострадали в драках с болельщиками: Англия не простила проигрыш Италии
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Лондоне 19 полицейских пострадали в драках с болельщиками: Англия не простила проигрыш Италии

3:22:497/12/2021Фото: pixabay
0

Стражи порядка сообщили о 49 арестах за правонарушения.

Футбольные фанаты устроили драку с полицейским

Вчера, 11 июля, в Лондоне на стадионе Уэмбли состоялся финал Чемпионата Европы по футболу. На поле встретились команды Англии и Италии. В итоге, победу по пенальти одержала сборная Италии.

После завершения игры в Лондоне начались массовые беспорядки. Футбольные фанаты устроили драку с полицейскими в столице Англии. Также стало известно, что 19 сотрудников правоохранительных органов получили травмы в ходе столкновений с болельщиками.

- К сожалению, 19 наших офицеров получили ранения, когда столкнулись с толпой, — сообщается в Twitter-аккаунте полиции.

В сообщении отмечается, что это «совершенно недопустимо». Также стало известно, что за день полиция произвела 49 арестов за различные правонарушения.

«Позорное решение судьи»: Моуринью в ярости
Ни взрослым, ни детям: когда малину ни в коем случае нельзя есть
Валуев высказался о справедливости отставки Черчесова
Кинулись спасать ребенка, но погибли все вместе: трагедия в Анапе
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
В России могут появиться новые схемы отъема жилья
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Прекратите пить воду по утрам: опасно для здоровья
акция протестафутболстолкновение с полицией
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Довольны результатом Евро-2020?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему закрыли пункты вакцинации в ТЦ Бердска на выходных, рассказала главврач ЦГБ Алла Дробинская: Где и когда поставить прививку от коронавируса
3:35:36 7/12/2021
Почему закрыли пункты вакцинации в ТЦ Бердска на выходных, рассказала главврач ЦГБ Алла Дробинская: Где и когда поставить прививку от коронавируса
Бердск"Как на Марсе": Дома-сферы на палубе белого корабля пансионата "Былина" строит новый владелец Николай Машкарин под Бердском
3:31:54 7/12/2021
"Как на Марсе": Дома-сферы на палубе белого корабля пансионата "Былина" строит новый владелец Николай Машкарин под Бердском
В Лондоне 19 полицейских пострадали в драках с болельщиками: Англия не простила проигрыш Италии
3:22:49 7/12/2021
В Лондоне 19 полицейских пострадали в драках с болельщиками: Англия не простила проигрыш Италии
Сколько дней нужно восхвалять Всевышнего и молиться на Курбан-байрам 2021: дата начало и окончания праздника
3:20:04 7/12/2021
Сколько дней нужно восхвалять Всевышнего и молиться на Курбан-байрам 2021: дата начало и окончания праздника
БердскЛивни с градом надвигаются на Бердск и Новосибирск с 13 июля 2021
3:07:06 7/12/2021
Ливни с градом надвигаются на Бердск и Новосибирск с 13 июля 2021
Рабочий затолкал руку в электрощиток и умер в Новосибирске. Под суд пошел бригадир
3:06:28 7/12/2021
Рабочий затолкал руку в электрощиток и умер в Новосибирске. Под суд пошел бригадир
Более 1200 школ, детсадов и учреждений допобразования будет отремонтировано в регионе к новому учебному году
2:40:21 7/12/2021
Более 1200 школ, детсадов и учреждений допобразования будет отремонтировано в регионе к новому учебному году
Заживо сгорели в Porsche 911 под Санкт-Петербургом автогонщик Иван Куренбин и его девушка
2:32:28 7/12/2021
Заживо сгорели в Porsche 911 под Санкт-Петербургом автогонщик Иван Куренбин и его девушка
В Подмосковье под поезд попал участник шоу "Голос. Дети". Мальчик умер
2:16:21 7/12/2021
В Подмосковье под поезд попал участник шоу "Голос. Дети". Мальчик умер
БердскВ красную зону ЦГБ Бердска приехала во второй раз за июль 2021 замминистра Елена Аксенова: Что изменилось?
2:06:35 7/12/2021
В красную зону ЦГБ Бердска приехала во второй раз за июль 2021 замминистра Елена Аксенова: Что изменилось?