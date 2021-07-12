Представитель МакSим опровергла информацию о сепсисе у певицы
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Представитель МакSим опровергла информацию о сепсисе у певицы

5:24:207/12/2021Фото: @maksimartist
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Ранее поступили сообщения, что певица идет на поправку.

Певица продолжает оставаться в тяжелом состоянии

Яна Богушевская, представляющая интересы МакSим, назвала ложными появившиеся сообщения об ухудшении состояния певицы из-за развившегося сепсиса - ее состояние остается тяжелым без изменений.

Ранее в СМИ, со ссылкой на подругу певицы, появились сообщения о том, что начал развиваться сепсис и ухудшилось ее состояние.

Певица МакSим была госпитализирована с пневмонией, когда было поражено 40% легких. Из-за того, что ее состояние ухудшалось и органы не получали кислород, медики приняли решение о подключении певицы к аппарату ИВЛ и введении ее в медикаментозную кому.

Позже стало известно, что у нее поражено уже 75% легких. Певица в настоящее время лежит в искусственной коме под аппаратом ИВЛ.

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