Представитель МакSим опровергла информацию о сепсисе у певицы

Яна Богушевская, представляющая интересы МакSим, назвала ложными появившиеся сообщения об ухудшении состояния певицы из-за развившегося сепсиса - ее состояние остается тяжелым без изменений.
Ранее в СМИ, со ссылкой на подругу певицы, появились сообщения о том, что начал развиваться сепсис и ухудшилось ее состояние.
Певица МакSим была госпитализирована с пневмонией, когда было поражено 40% легких. Из-за того, что ее состояние ухудшалось и органы не получали кислород, медики приняли решение о подключении певицы к аппарату ИВЛ и введении ее в медикаментозную кому.
Позже стало известно, что у нее поражено уже 75% легких. Певица в настоящее время лежит в искусственной коме под аппаратом ИВЛ.