ПЦР-очереди в Шереметьево проверяет прокуратура

Транспортная прокуратура начала проверку по поводу появившейся в СМИ информации о гигантских очередях к стойкам регистрации.
- Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проводит проверку соблюдения требований законодательства при организации наземного обслуживания в международном аэропорту Шереметьево в связи с длительной процедурой регистрации на рейс вылетающих пассажиров в минувшие выходные, — сообщила представитель ММТП Екатерина Короткова.
Как стало известно, в субботу из-за очередей в Шереметьево не все пассажиры попали на свои рейсы в аэропорту Шереметьево.
Огромные очереди образовались в результате проверок тестов ПЦР у вылетающих из Москвы. Такая же ситуация повторилась и в воскресенье, 11 июля. По сообщения очевидцев, люди стояли змейкой, растянувшейся по всей территории аэропорта, пишет ТАСС.