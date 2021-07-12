ПЦР-очереди в Шереметьево проверяет прокуратура
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ПЦР-очереди в Шереметьево проверяет прокуратура

5:50:087/12/2021Фото: Flickr
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В субботу в аэропорту Шереметьево образовались огромные очереди у стоек регистрации из-за проверок ПЦР-тестов.

В Шереметьево проверки тестов на коронавирус сильно замедлили движение людей на регистрацию

Транспортная прокуратура начала проверку по поводу появившейся в СМИ информации о гигантских очередях к стойкам регистрации.

- Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проводит проверку соблюдения требований законодательства при организации наземного обслуживания в международном аэропорту Шереметьево в связи с длительной процедурой регистрации на рейс вылетающих пассажиров в минувшие выходные, — сообщила представитель ММТП Екатерина Короткова.

Как стало известно, в субботу из-за очередей в Шереметьево не все пассажиры попали на свои рейсы в аэропорту Шереметьево.

Огромные очереди образовались в результате проверок тестов ПЦР у вылетающих из Москвы. Такая же ситуация повторилась и в воскресенье, 11 июля. По сообщения очевидцев, люди стояли змейкой, растянувшейся по всей территории аэропорта, пишет ТАСС.

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