Танк упал прямо на дорогу в Южно-Сахалинске. Инцидент попал на видео
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Танк упал прямо на дорогу в Южно-Сахалинске. Инцидент попал на видео

5:29:037/12/2021Фото: @crimesakh/Telegram
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По предварительным данным, у танка не выдержали крепления.

Танк свалился прямо на дорогу

Накануне в Южно-Сахалинске произошло серьезное ЧП. Там, с прицепа на проезжую часть упал танк. Об том рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону. Как стало известно, все произошло около трех часов дня прямо на въезде в город. По предварительной информации, никто не пострадал. Одна из версий произошедшего – не выдержали крепления. Проводится проверка по факту произошедшего.

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