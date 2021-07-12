Заявление на выплаты в 10 000 рублей школьникам автоматом появилось на Госуслугах с 11 июля 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Заявление на выплаты в 10 000 рублей школьникам автоматом появилось на Госуслугах с 11 июля 2021

5:29:527/12/2021Фото: pixabay
0

Портал сам заполнит форму заявления, останется только отправить его.

Уведомление о выплатах придет на Госуслуги
Сюжет: Все пособия Путина
Услуга оказана от 8 до 18 лет: Когда пособие 5 650 рублей придет на счета россиян

Услуга оказана от 8 до 18 лет: Когда пособие 5 650 рублей придет на счета россиянПутин дал поручение по выплатам на детей от 3 до 7 лет. Срок исполнения правительством до 1 августа 2021Ещё 547 новости

11 июля Минфин и Минцифры начали пробовать новый механизм уведомления россиян о единовременных выплатах в 10 тысяч рублей для родителей школьников.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев объяснил, что по предыдущим социальным выплатам накопился достаточный объем информации.

- Механизм проактивных уведомлений мы начнем тестировать уже в ближайшее воскресенье, 11 июля. Если уведомление с портала госуслуг вдруг не придет, то с 15 июля 2021 года можно зайти на портал госуслуг и подписать заявление привычным способом, — указал он.

Также он отметил, что портал сам заполнит форму заявление, а после проверки всех данных отправит его в Пенсионный фонд.

Напомним, Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей для детей от 6 до 18 лет 2 июля.

«Меня штормит»: печальная весть о Дьяченко из больницы
Корректирующее белье: какие проблемы могут возникнуть у женщины
Люди стали свидетелями: что сделала дочь меньшова над гробом отца
После увольнения Черчесов сделал заявление
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
За что отдыхающим на Черном море дают обидные прозвища
Разработчик раскрыл правду о вакцине «Спутник V»
«Папа нуждается в молитвах»: Юлия обратилась ко всем с просьбой
«Сало нельзя»: ученые решли рассказать о нем всю правду
уведомлениегосуслугиединовременное пособие
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вам уже пришло уведомление?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Представитель МакSим опровергла информацию о сепсисе у певицы
5:24:20 7/12/2021
Представитель МакSим опровергла информацию о сепсисе у певицы
Самые благоприятные лунные дни для финансовых операций в июле 2021 года
5:20:02 7/12/2021
Самые благоприятные лунные дни для финансовых операций в июле 2021 года
В России выявили 25 140 новых зараженных коронавирусом за сутки на 12 июля
5:18:49 7/12/2021
В России выявили 25 140 новых зараженных коронавирусом за сутки на 12 июля
Бердск"Никто меня не пропускает, все с температурой. С утра стоят": Что скрыто от глаз замминистра Аксеновой в красной зоне ЦГБ Бердска
5:18:02 7/12/2021
"Никто меня не пропускает, все с температурой. С утра стоят": Что скрыто от глаз замминистра Аксеновой в красной зоне ЦГБ Бердска
Экс-участник "Дома-2" Филипп Чубуков умер в Москве
5:16:19 7/12/2021
Экс-участник "Дома-2" Филипп Чубуков умер в Москве
Причины для 100%-го медотвода от прививки против коронавируса стали известны
5:11:30 7/12/2021
Причины для 100%-го медотвода от прививки против коронавируса стали известны
"Tesla-конь": На видео попало, как под Новосибирском вышагивала одинокая лошадь с телегой со скоростью 5 км/ч
5:04:48 7/12/2021
"Tesla-конь": На видео попало, как под Новосибирском вышагивала одинокая лошадь с телегой со скоростью 5 км/ч
На Алтае при восхождении на вершину Актру погиб ученый Георгий Шевелев из Новосибирска
4:44:03 7/12/2021
На Алтае при восхождении на вершину Актру погиб ученый Георгий Шевелев из Новосибирска
Новых 173 пациентов с коронавирусом нашли за сутки на 12 июля в Новосибирской области
4:22:13 7/12/2021
Новых 173 пациентов с коронавирусом нашли за сутки на 12 июля в Новосибирской области
Солнечный коллапс второй половины июля 2021: Как пережить магнитную бурю и не заметить ее
4:20:21 7/12/2021
Солнечный коллапс второй половины июля 2021: Как пережить магнитную бурю и не заметить ее