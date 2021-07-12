Заявление на выплаты в 10 000 рублей школьникам автоматом появилось на Госуслугах с 11 июля 2021

11 июля Минфин и Минцифры начали пробовать новый механизм уведомления россиян о единовременных выплатах в 10 тысяч рублей для родителей школьников.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев объяснил, что по предыдущим социальным выплатам накопился достаточный объем информации.
- Механизм проактивных уведомлений мы начнем тестировать уже в ближайшее воскресенье, 11 июля. Если уведомление с портала госуслуг вдруг не придет, то с 15 июля 2021 года можно зайти на портал госуслуг и подписать заявление привычным способом, — указал он.
Также он отметил, что портал сам заполнит форму заявление, а после проверки всех данных отправит его в Пенсионный фонд.
Напомним, Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей для детей от 6 до 18 лет 2 июля.