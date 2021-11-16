На выплату 10 000 рублей школьникам по приказу Путина выделили 4,2 млрд рублей в Новосибирской области

В России ПФР подвели итоги по единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей. Такое денежное вознаграждение было предусмотрено в качестве единовременной выплаты для детей-школьников по указу Владимира Путина от 2 июля 2021 года. Согласно документу, все российские семьи, имеющие детей в возрастной категории от 6 до 17 лет получали по 10 тыс. рублей.
Также деньги выплачивались людям с инвалидностью и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет при условии, если они обучаются по основным общеобразовательным предметам. Выплачивать денежные средства начали 2 августа 2021 года, а заявление на оформление таких пособий принималось до 31 октября. Все, кто написал заявление в конце октября, деньги поступили в начале ноября.
В Новосибирской области потребителями таких выплат стали 421,6 тыс. детей. Органы ПФР потратили на реализацию данного указа порядка 4,2 млрд рублей. Деньги перечислялись на счет, реквизиты, которого заявитель указывал в обращении. А если в семье было несколько детей, попадавших под категорию, указанную в документе, выпущенном президентом, деньги поступали на счет на каждого ребенка. Также выплата касались и усыновителей, опекунов, и попечителей. При определении права семьи на другие меры поддержки такая выплата не учитывалась.