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Средиземноморская диета оказалась неидеальной: в чем риск по мнению врачей?

8:30:2211/15/2021
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Но те, кто ел органические продукты, сокращают воздействие пестицидов более чем на 90 процентов.

Ученые из Университета Ньюкасла попросили студентов в течение двух недель придерживаться западной диеты, а затем заменить ее на средиземноморскую диету, полную фруктов, овощей и злаков. Фото: Pixabay

Исследователи обнаружили обратную сторону средиземноморской диеты: больше вредных пестицидов.

Ученые из Университета Ньюкасла попросили студентов в течение двух недель придерживаться западной диеты, а затем заменить ее на средиземноморскую диету, полную фруктов, овощей и злаков.

Каждый участник сдал анализы мочи, чтобы измерить следы четырех распространенных пестицидов. Диета Med вызвала увеличение остатков на одну пятую, в то время как следы убийц сорняков, называемых органофосфатами, увеличились в пять раз, пишет MailOnline.

Воздействие на них было связано с потерей памяти и другими проблемами.

Но те, кто ел органические продукты, сокращают воздействие пестицидов более чем на 90 процентов.

Повышение анализов крови для будущих мам

Анализ крови может предсказать осложненные роды у матерей старшего возраста.


В период с 2012 по 2014 год ученые Манчестерского университета отслеживали 1000 беременных женщин в шести британских больницах и сравнивали результаты, а также результаты анализа крови на 28 и 36 неделе беременности.


Они обнаружили, что матери старше 35 лет с низким уровнем белка, называемого фактором роста плаценты, чаще испытывают такие проблемы, как маленькие дети, преждевременные роды и младенцы, нуждающиеся в неонатальной помощи.


Уровень белка, измеренный с помощью анализов крови, может предсказать осложнение с точностью 74%.


Этот показатель обычно выше у матерей более старшего возраста, чем у матерей в возрасте от 20 до 20 лет, что, по мнению ученых, может быть одной из причин, по которым матери более старшего возраста подвергаются более высокому риску осложнений.


Согласно новому исследованию, многие миллениалы взяли на себя ответственность за здоровье своих родителей. Из 2500 респондентов в возрасте от 25 до 40 лет три четверти заявили, что пандемия Covid-19 подтолкнула их к тому, чтобы они взяли медицинские проблемы своих родителей в свои руки.


Согласно исследованию, проведенному витаминной компанией Vitl, миллениалы заявили, что их родители сделали «неправильный жизненный выбор», который подверг их здоровье «серьезному риску», не оставив их детям иного выбора, кроме как взять бразды правления в свои руки.


Для 42% это означало помочь им получить доступ к услугам по борьбе с курением. Для других это было обеспечение здорового питания. Но 15 процентов заявили, что у них возникла проблема с психическим здоровьем в результате ответственности.


Треть молодых людей описывают свое психическое здоровье как «плохое», согласно опросу 4500 британцев, подтверждающему предыдущие выводы о влиянии пандемии на умы молодежи.


Четверть подростков в возрасте от 16 до 24 лет винят в своих страданиях изоляцию, в то время как чуть менее одной пятой населения в целом говорят, что у них плохое психическое благополучие.


Четверо из пяти опрошенных сказали, что занятия и места для разговора помогут. Пол Фармер из благотворительной организации Mind, занимающейся психическим здоровьем, сказал: «Связи между людьми и местами имеют значение, когда дело доходит до психического здоровья».


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средиземноморская диетапестициды
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