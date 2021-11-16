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Как передается коронавирус: через дыхание или поверхности, какое количество вируса нужно для заражения, почему одни болеют очень тяжело, а другие бессимптомно

2:12:1511/16/2021,Ирина Новая
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Самый влиятельный из пяти генов назвали ADAM9. Как только он активируется при коронавирусе – человек гарантированно попадает в реанимацию.

До сих пор исследования не позволяют дать исчерпывающие ответы о механизмах заражения. Фото: Pexels
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Новый коронавирус уже почти два года делит планету с человечеством. За это время его научились предотвращать с помощью вакцинации и более-менее успешно лечить. Однако вирус продолжает подкидывать загадки, ставящие учёных в тупик. До сих пор исследования не позволяют дать исчерпывающие ответы о механизмах заражения.
Американские учёные Тулейнского университета провели за время пандемии не меньше 115 исследований коронавируса. Это позволило им сделать выводы, опубликованные недавно в журнале «Clinical Infectious Diseases».

Заражение гарантировано?

Дезинфекция поверхностей, повсеместно применяемая в общественных местах, не всегда оправдана. Исследователи выяснили, что главный путь проникновения вируса в организм – через дыхание. Длительное нахождение в одном помещении с инфицированным без средств защиты почти гарантирует заражение. Носителю необязательно кашлять или чихать, для насыщения воздуха вирусными частицами достаточно обычного разговора.
На поверхностях коронавирус редко живёт дольше двух часов, особенно если они сухие. Здесь безопасность обеспечивает мытьё рук перед тем, как коснуться лица или поесть.
Сколько именно вируса должно попасть в организм, чтобы запустить болезнь – зависит только от индивидуальных особенностей. Бикс, профессор нейрохирургии и директор биобанка по COVID-19 в Тулейне, делает большую ставку на доклинические исследования пациентов. Только всесторонняя оценка организма поможет выяснить дозу вируса, ведущую к его инфицированию и заболеванию.

Тяжело или бессимптомно?

При высокой вирусной нагрузке даже привитый человек может «поймать» инфекцию и продолжить её распространять. Однако исследователи говорят, что количество попавшего в организм коронавируса не влияет на степень его тяжести. То есть, отметив праздник в одном помещении с заражёнными, вполне можно переболеть бессимптомно.
Об уникальной уязвимости каждого организма говорит Рой, директор аэробиологии инфекционных заболеваний в исследовательском центре приматов Тулейна. На неё влияют факторы риска, среди которых пожилой возраст, мужской пол, сопутствующие заболевания внутренних органов, нездоровые привычки.
Некоторые молодые и сильные пациенты тоже оказываются на грани гибели из-за коронавируса. Виной этому – 5 генов, которые чуть ранее выявила международная команда учёных. Их результаты есть в издании «Science Translational Medicine».
Самый влиятельный из пяти генов назвали ADAM9. Как только он активируется при коронавирусе – человек гарантированно попадает в реанимацию. С большой вероятностью, эти исследования послужат созданию эффективного лекарства от нового вируса.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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