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Многодетную мать из России признали самой красивой женщиной в мире

2:47:5411/16/2021
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Женщина победила в конкурсе Mrs. Top of the World 2021.

Мать троих детей стала самой красивой замужней женщиной в мире. Фото: Pixabay.com

Многодетная мать из России Ксения Давыдова стала самой красивой замужней женщиной в мире. Она стала победительницей международного конкурса красоты Mrs. Top of the World 2021. Мать троих детей конкурировала с участницами из Великобритании, Латвии, Кипра, Арубы, ОАЭ, Индии и Армении.

Известно, что девушка является экспертом по связям с общественностью и ведет активную общественную жизнь. Она создала благотворительный фонд помощи семьям с детьми, которые попали в сложную ситуацию. Также Давыдова является представителем проекта «Формирование комфортной городской среды», который занимается благоустройством Петербурга.

Сама победительница конкурса сообщила, что приняла участие в соревновании, так как хотела отстаивать честь России в благотворительных и экологических проектах международного уровня. Ранее сообщалось, что Ксения Вербицкая из Петербурга стала победительницей в международном театрализованном конкурсе красоты для замужних женщин «Миссис Вселенная — 2020».

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