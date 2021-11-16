Многодетную мать из России признали самой красивой женщиной в мире

Многодетная мать из России Ксения Давыдова стала самой красивой замужней женщиной в мире. Она стала победительницей международного конкурса красоты Mrs. Top of the World 2021. Мать троих детей конкурировала с участницами из Великобритании, Латвии, Кипра, Арубы, ОАЭ, Индии и Армении.
Известно, что девушка является экспертом по связям с общественностью и ведет активную общественную жизнь. Она создала благотворительный фонд помощи семьям с детьми, которые попали в сложную ситуацию. Также Давыдова является представителем проекта «Формирование комфортной городской среды», который занимается благоустройством Петербурга.
Сама победительница конкурса сообщила, что приняла участие в соревновании, так как хотела отстаивать честь России в благотворительных и экологических проектах международного уровня. Ранее сообщалось, что Ксения Вербицкая из Петербурга стала победительницей в международном театрализованном конкурсе красоты для замужних женщин «Миссис Вселенная — 2020».