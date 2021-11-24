На Филиппинах умер старейший человек в мире

Самый взрослый человек в мире скончался на Филиппинах. Франциске Сусано было 124 года. Женщина умерла вечером 22 ноября. А в управлении здравоохранения заявили, что признаков заражения вирусным заболеванием у пожилой женщины обнаружено не было. Также известно, что имя уроженки Филиппин было занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Пенсионерка родилась 11 сентября в 1897 году.
Напомним, ранее портал Курьер.Среда писал, что на 96-ом году жизни умерла актриса Нина Агапова. Артистка была звездой фильмов Гайдая и Рязанова. Она играла эпизодические роли. С творчеством погибшей зрители могли быть знакомы из фильмов «Воскресение» Михаила Швейцера, «Дайте жалобную книгу», «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники» Эльдара Рязанова.