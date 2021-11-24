Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
24.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

На Филиппинах умер старейший человек в мире

4:07:1511/24/2021
0

Пенсионерка родилась 11 сентября в 1897 году.

Умерла самая старшая женщина в мире. Фото: Telegram-канал Лента.ру

Самый взрослый человек в мире скончался на Филиппинах. Франциске Сусано было 124 года. Женщина умерла вечером 22 ноября. А в управлении здравоохранения заявили, что признаков заражения вирусным заболеванием у пожилой женщины обнаружено не было. Также известно, что имя уроженки Филиппин было занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Пенсионерка родилась 11 сентября в 1897 году.

Напомним, ранее портал Курьер.Среда писал, что на 96-ом году жизни умерла актриса Нина Агапова. Артистка была звездой фильмов Гайдая и Рязанова. Она играла эпизодические роли. С творчеством погибшей зрители могли быть знакомы из фильмов «Воскресение» Михаила Швейцера, «Дайте жалобную книгу», «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники» Эльдара Рязанова.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
смертьгибельвозрастпохороны.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы мечтаете прожить больше ста лет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему не видно лика Богоматери на иконе «Милостивая»: кого берет под защиту Божья Матерь и по каким поводам молиться. Текст главной молитвы
4:00:31 11/24/2021
Почему не видно лика Богоматери на иконе «Милостивая»: кого берет под защиту Божья Матерь и по каким поводам молиться. Текст главной молитвы
БердскВ Бердске жители требуют от депутатов подписаться от их имени против мусорной свалки под обращением к правительству Новосибирской области. И опубликовать список подписантов
3:56:58 11/24/2021
В Бердске жители требуют от депутатов подписаться от их имени против мусорной свалки под обращением к правительству Новосибирской области. И опубликовать список подписантов
Председатель СК РФ Бастрыкин предложил отменить ЕГЭ в России
3:50:09 11/24/2021
Председатель СК РФ Бастрыкин предложил отменить ЕГЭ в России
БердскФотомарафон к Дню матери-2021 опубликован в газете «Курьер.Среда.Бердск»
3:41:08 11/24/2021
Фотомарафон к Дню матери-2021 опубликован в газете «Курьер.Среда.Бердск»
БердскВ Бердске спасли окоченевшего от холода рыбака, лежащего на льду реки Бердь. Рыбачил недалеко от санатория «Сибиряк»
3:35:21 11/24/2021
В Бердске спасли окоченевшего от холода рыбака, лежащего на льду реки Бердь. Рыбачил недалеко от санатория «Сибиряк»
Чудеса иконы Божией Матери «Милостивая»: как ее рисовал святой апостол Лука и почему ее называют «Киккскою»
3:30:58 11/24/2021
Чудеса иконы Божией Матери «Милостивая»: как ее рисовал святой апостол Лука и почему ее называют «Киккскою»
«Зенит» сыграл вничью с «Мальме» и вышел в Лигу Европы
3:30:02 11/24/2021
«Зенит» сыграл вничью с «Мальме» и вышел в Лигу Европы
Звезда фильмов Гайдая и Рязанова Нина Агапова скончалась на 96 году жизни
3:10:52 11/24/2021
Звезда фильмов Гайдая и Рязанова Нина Агапова скончалась на 96 году жизни
Продажа алкоголя 31 декабря: как будут продавать его на Новый год 2022? Будет ли запрет
3:10:19 11/24/2021
Продажа алкоголя 31 декабря: как будут продавать его на Новый год 2022? Будет ли запрет
Индексация пенсий – 2022: Какие надбавки к пенсии получат с 1 января 2022 и какие в течение года все пенсионеры в России
3:01:13 11/24/2021
Индексация пенсий – 2022: Какие надбавки к пенсии получат с 1 января 2022 и какие в течение года все пенсионеры в России