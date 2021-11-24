Пенсионерам повысят предновогодние бонусы. Называем размер компенсаций

В России в Госдуме состоялось второе чтение бюджета. По его результатам стало известно, что с 1 января 2022 года доплаты для пенсионеров станут выше. Также появились и новые выплаты. В проекте планировалась индексация на 5,9%. Однако индексация оказалась выше и будет только повышаться. Отсюда следует вывод: всем пенсионерам могут сделать разовую выплату еще раз.
По словам ведущего юриста Европейской юридической службы Татьяны Трофименко, в текущем законодательстве не предусмотрена выплата перед Новым годом, а вот денежные переводы для пенсионеров на отраслевом и региональном уровне имеются: малоимущие пенсионеры имеют право обратиться в территориальное отделение соцзащиты, чтобы получить помощь.
– Кроме того, некоторые пенсионеры имеют право на поддержку со стороны предприятия, которое является последним местом их работы. К таким относят выплаты по «Отраслевому соглашению по горно-металлургическому комплексу Российской Федерации на 2020−2022 годы». Она предусмотрена для сотрудников и их родственников, ветеранов труда и безработных пожилых. Также социальная поддержка для пенсионеров может осуществляться к их юбилею. Примером тому может служить закон Московской области о соцподдержке. Она предусмотрена для пенсионеров, которым исполняется 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115 лет, – считает юрист.
Также пенсионеры могут получать выплаты, если в регионе введена особая обстановка. Такой бонус может достаться пожилым людям, которые застрахованы в Москве по ОМС, которым исполнилось 65 лет. Также выплаты распространяется на людей, которые прошли два компонента вакцинации от коронавируса. Престарелые могут получить доплаты и в случае многолетней совместной жизни со второй половиной. Например, 21 902 рубля — в связи с 50-летним юбилеем; 27 377 рублей — в связи с 55-летним и 60-летним юбилеем.