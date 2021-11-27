Опасный космический шторм обрушится на Землю 28-29 ноября 2021 года: пять важных советов метеозависимым людям, как уберечь себя от геоударов

Геомагнитная активность в 2021 году была особенно сильной, и в конце этого месяца нас ждет еще одна геомагнитная вспышка. По прогнозам экспертов, она случится 28-29 ноября. Ожидается, что сила бури будет в четыре балла, что является не самым сильным показателем. Тем не менее, такой поток энергии от Солнца является опасным, особенно для всех метеозависимых людей. Мы составили список из пяти важных советов, которые помогут вам во время геомагнитных бурь.
1. Отложите все серьезные встречи. Ваше физическое и эмоциональное состояние будет не таким, как обычно, так как вы будете чувствовать резкие перепады настроения и подавленность. В связи с этим, стоит перенести все встречи с друзьями, второй половинкой, а также все важные переговоры на работе на сроки позже.
2. Не занимайтесь важными делами. Вы будете чувствовать резкий упадок сил и работоспособности, поэтому лучше всего не заниматься большими проектами на работе, а также не назначать на даты магнитных бурь планы, которые требуют особого внимания. В том числе, это касается крупных покупок, заключений договоров, зачатия ребенка и других важных дел, связанными с другими сферами вашей жизни.
3. Оставайтесь наедине с собой. Для того, чтобы избежать конфликтов и проблем, которые могут возникнуть из-за невнимательности, неработоспособности и других факторов, лучше всего остаться дома и не проводить время с дорогими для вас людьми.
4. Откажитесь от вредных привычек. В идеале стоит отказаться от курения, употребления алкоголя и вредной еды навсегда. Но если ваш организм тяжело переносит перемены, то необходимо воздержаться от этого хотя бы на период очередных геомагнтиных ударов.
5. Проводите больше времени на свежем воздухе. Для того, чтобы ваш организм работал стабильно, вам необходимо постоянно насыщать головной мозг кислородом. Чаще посещайте парки, ходите пешком и проветривайте помещение, и вам будет легче переживать геомагнитные бури.