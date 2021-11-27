Певица Катя Лель: "Я никогда не агитировала против прививок от коронавируса"

Российская певица Катя Лель, в числе других антипрививочников приглашенная в ковидные госпитали и морги, ответила, что никогда не агитировала людей отказываться от вакцинации. Ответ опубликован на ее странице в Instagram.
- Вакцинация - это дело добровольное, как сказал наш президент, и я с ним абсолютно согласна. Я никогда не агитировала и не призывала кого-либо отказаться от этой процедуры, это должен быть свободный выбор каждого человека, — написала Лель.
При этом певица призвала всех быть добрее и любить друг друга.
Ранее в СМИ было опубликовано открытое письмо главврачей крупных ковидных госпиталей, адресованное популярным людям страны, которые призывают отказываться от вакцинации. Их пригласили посетить «красные зоны», реанимации и морги, чтобы убедить в неправильности устоявшейся позиции. Обращение было адресовано в том числе и к Кате Лель, кроме нее популярными антиваксерами считаются актриса Мария Шукшина, певица Наталья Ветлицкая, телеведущий Оскар Кучера, музыкант Константин Кинчев, певец и композитор Юрий Лоза, лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой и политолог Сергей Кургинян.
По словам медиков, проведенная «экскурсия» по местам, где гибнут люди, может помочь изменить мнение в гражданском обществе, которым манипулируют известные личности.