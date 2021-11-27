Стрижка «треш» на короткие, средние и длинные волосы: кому она подойдет и как ухаживать

Стрижка, известная под названием «Треш» вошла в моду еще в начале нулевых. Ее характерной особенностью является челка нестандартной формы, которая укладывается и зачесывается на бок, закрывая глаз. Часто данную стрижку носят представители неформальных движений, чтобы подчеркнуть свой неповторимый стиль и образ, выделиться из толпы. Стрижка «Треш» отличается многослойностью с сильно филированными концами. Основная стрижка находится сверху и по вере увеличения длины волос их густота уменьшается, становятся все реже. Часто подобную стрижку дополняют наращёнными прядями или цветными мелированием. Височная область в этой стрижке оформляется по-разному: выбриваются, за счет чего открываются уши, наращиваются или оставляют ту же рваную длину, что и по всему периметру волос.
Данная стрижка часто фигурирует среди молодых людей от 16 до 25 лет, представителей различных неформальных культур, например, готов или эмо, а также среди тех людей, которые предпочитают отличаться от окружающих их людей. Она выполняется на волосы любой длины и оформляется в соответствии с предпочтениями человека.
Укладывать данную стрижку нужно с использованием мусса, лака-спрея, аэрозольного лака сухого распыления или воска. Ее выполняют с использованием фена с брашингом или утюжком с плоскими пластинами. Прежде чем начать укладку, у корней волос нужно сделать начес.
Укладка стрижки «Треш»:
1. Вымойте волосы перед стрижкой и обработайте их бальзамом и другими уходовыми средствами по вашему типу волос.
2. На подсушенные волосы обильно нанесите мусс.
3. Высушите волосы по направлению роста, поднимая прикорневую зону с помощью фена и расчески.
4. После сушки сделайте у корней плотный начес.
5. Нанесите на полученный начес лак и дайте ему хорошо просохнуть.
6. Если начес вышел слишком пышным, немного сгладьте его, но не до гладкости и прилизанности.
7. С помощью косметического фоска сформируйте заостренные концы и разложите их в шахматном порядке.
8. Готовую укладку еще раз закрепите лаком.