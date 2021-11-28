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Можно ли 29 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти апостола и евангелиста Левия Матфея?

5:00:1511/28/2021
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29 ноября православная церковь отмечает день памяти Левия Матфея, в который запрещено совершать несколько действий.

В каждый православный день памяти есть ряд своих запретов. Фото: Pixabay
В каждый православный день памяти есть ряд своих запретов. Фото: Pixabay

В православной вере большое внимание уделяется всем святым, архангелам и апостолам. Каждому из них в календаре отведены свои дни памяти, некоторым посвящено сразу несколько дат. Исключением не стал и евангелист Левий Матфей, день памяти которого отмечается в христианстве 29 ноября. По-другому этот день еще называют Матвеевым днем, и в этот день, как и в любую другую святую дату, есть определенные традиции и запреты.

Если говорить про уборку, то в Матвеев день лучше всего воздержаться от этого. В день памяти того или иного почитаемого православной церковью человека не рекомендуется заниматься делами, которые отнимают много сил. В том числе, это касается и уборки в доме, и засолки капусты. Если у вас появились домашние дела, то лучше отложить их хотя бы на день вперед.

Четких запретов на посещение кладбища на Матвеев день нет, но согласно православным традициям, лучше всего не ходить на могилки своих родных и близких без надобности. Если на 29 ноября выпала дата смерти или день рождения близкого человека, который ушел в мир иной, то посещение кладбища точно не будет никем возбраняться.

Помимо этого, в день памяти Левия Матфея не принято сидеть дома и проводить время в одиночестве. Необходимо сходить в гости и поговорить с хозяевами по душам, отвлечься от рутинных дел. Стоит отметить, что в этот день ни в коем случае нельзя говорить о ком-либо в негативном ключе, ругать кого-то и обсуждать за спиной.

Также, в этот день нельзя надевать вещи наизнанку, потому что вас будет ждать большая неудача. Нельзя ходить в одном носке или полупаре обуви, потому что это может привести к смерти в вашем доме. Ни в коем случае нельзя надевать вещи красного цвета, так как это может привести к ссоре с вашей второй половинкой.

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