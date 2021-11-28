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28.11
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С Днем профессионального бухгалтера: самые красивые поздравления для спецов своего дела 28 ноября

4:15:2111/28/2021
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28 ноября - День профессионального бухгалтера, учреждён Институтом профессиональных бухгалтеров России как корпоративный праздник ИПБР.

С Днем профессионального бухгалтера

Тебе желаю море счастья
И на работе, и в семье,
Всегда рекордов добиваться
И быть всегда на высоте!

Фортуна чтоб спиной не встала,
Не предавала никогда,
«Жизнь до аванса» не настала,
Успех, достаток был всегда!

Пусть в твоем мире вечно правит
Только любовь и красота,
Сердечко грусти не познает,
Вот, с Днем бухгалтера тебя!

***

С Днем бухгалтера спешу поздравить вас
В этот чудесный, радостный денек!
Пусть будет виден блеск счастливых глаз,
Пусть полон денег будет кошелек!

Желаю, чтоб сбывались все мечты,
Чтоб верными всегда были подсчеты,
В карьере добивайтесь высоты,
Ловите наслаждение от работы!

***

Все отчеты во время составит, Расходы и доходы сопоставит. Зарплату всем нам посчитает, Бухгалтер наш всё успевает.

Вас мы сегодня поздравляем,
Баланс чтоб был во всем желаем.
Успехов и удачи Вам в работе,
Всегда сходилось всё в отчете.

Чтоб дома было всё спокойно,
И отпуск проводили Вы достойно.
Побольше радостных Вам дней,
И рядом только искренних людей.

***

С днем бухгалтера! Забудьте об отчетах,
Хороводе чисел хоть на миг,
Помечтайте о хорошем чем-то,
Ведь работа без конца — тупик!

Дайте отдых и уму, и глазкам,
Все дела пошлите далеко,
Нужен отдых непременно, встряска,
Хоть разок на все махнуть рукой.

Пусть не снятся цифры вам ночами,
Сроки по отчетам не горят,
Я желаю стать вам богачами,
Оторвать от ноутбука взгляд!

***

Что же бухгалтеру желать? Лишь с настроением вставать, Шагать с улыбкой на работу, Оставив дома все заботы.

Чтоб годовой отчет был в норме,
Составлен точно и по форме,
Чтоб без ошибок вы считали.
Вам крепких нервов пожелаем!

Стихи: Поздравок
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