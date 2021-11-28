С Днём матери-2021: Неповторимые открытки с любовью и трогательные слова от дочек и сыновей на 28 ноября

28 ноября 2021 года в России отмечается День матери. Поздравьте свою маму с этим прекрасным праздником с нашими уникальными открытками.
Ты одна так крепко любишь,
Ты одна всегда поймёшь,
Заодно со мною будешь,
Не предашь и не уйдёшь.
Лишь тебе могу я верить
От начала до конца.
И словами не измерить,
Как же я люблю тебя!
Моя мама золотая!
Обниму тебя скорей
И сердечно поздравляю
Тебя в этот чудный день!
Мама, нет на свете более заботливого человека, чем ты. Пусть жизнь твоя будет радостной, сказочной и наполненной любовью, теплом и нежностью. Пусть твои руки не знают усталости, пусть дом всегда наполняется смехом любимых и самых близких тебе людей. Хочу выразить тебе слова благодарности за твои заботу, наставничество и подмогу.
В День мам скучать тебе не дам,
Ты только не ругайся, мам,
Когда не слушаюсь порой,
Веду себя, как неродной,
Когда грублю, когда не отвечаю.
Всегда ты оправдаешь меня, знаю.
Я так хочу, чтоб ты была
Всегда беспечна, весела,
Чтоб молодость к тебе пристала,
Чтоб птицу-счастья ты достала,
Чтоб не была усталой ты,
И чтоб хватало теплоты.
Стихи: datki.net