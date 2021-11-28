В Новосибирске 71-летнего пенсионера обвиняют в изнасиловании воспитанника детдома: Насиловал малолетнего 8 лет

В Новосибирске расследуют уголовное дело, возбужденное против 71-летнего пенсионера, подозреваемого в насилии над воспитанником детского дома.
Уголовное дело завели по ч. 4 ст. 132 УК РФ - насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Если дело дойдет до суда, то ему грозит срок до 20 лет лишения свободы. При этом вскрылись новые эпизоды в преступной деятельности пожилого новосибирца. Ему уже были предъявлены обвинение по этой статье.
Пенсионер насиловал мальчика, который жил в детском доме, в течение восьми лет. Педофил начал приводить ребенка к себе домой - в квартиру в Ленинском районе Новосибирска, когда детдомовцу было 12 лет, передает НГС.
Пока в Следственном комитете по Новосибирской области не комментируют произошедшее.