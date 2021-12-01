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2 декабря - день памяти одного из 12 малых пророков – Авдия: истории жизни святого и почему его книга пророчеств очень важна для верующих

3:00:2512/1/2021,София Мальцева
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Также святой пророк написал книгу, которая называется сегодня наименьшим ветхозаветным трудом, с 21 стихом.

Раньше делали ритуал: стучали обухом топора по раме и дверному косяку. Фото: Pixabay.com

2 декабря вспоминают память святого Авдия, ветхозаветного пророка, который предположительно пророчествовал около 587 года до н. э. Нельзя с уверенностью сказать, когда он жил, но вполне вероятно, что он был современником Иеремии и Иезекииля.

Он служил управляющим в доме царя Ахава, который славился своим жестоким отношением к христианам. Однако Авдий среди большого духовного вырождения, сумел сохранить свою верность Господу, и вмешался когда нужно было защитить пророков Божьих. Он спрятал в пещере целых сто человек, очень сильно рискуя собой, при этом заботясь о людях.

Также святой пророк написал книгу, которая называется сегодня наименьшим ветхозаветным трудом, с 21 стихом. Она описывает жизнь Эдома – страны, расположенной на юго-востоке Иудеи, где жители идумеи были кровно близкими иудеям. Однако про жизнь пророка Авдея не дается каких-то сведений ни в его писании, ни в других библейских произведениях.

Книга пророка Авдия написана сразу после трагедии для Иерусалима, который разрушил Царь Нововавилонского царства. В этот момент, вместо того чтобы помочь своим кровным браться, идумеи наоборот одобряли разорение города.

День пророка Авдея очень древний праздник. В этот день наши предки считали, что он пророк – покровитель семейного спокойствия и домашнего быта. Поэтому Авдия назвали Родителем. Раньше делали ритуал: стучали обухом топора по раме и дверному косяку. Считалось, что именно в праздник святого, такой обряд не впустит в дом нечисть.

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традициипраздникиприметы день ветхозаветного пророка Авдия
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