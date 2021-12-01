Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
01.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Можно ли назальной вакциной от коронавируса заменить прививку: как работает препарат и почему назальную вакцину поставил Путин

2:31:2312/1/2021
0

Полностью заменить уколы назальным спреем не выйдет: высокая вирусная нагрузка быстро преодолеет такую защиту.

Орошение слизистой оболочки носа – простая и быстрая процедура. Фото: Pixabay
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
Вакцину Спутник адаптируют для борьбы с Омикроном в России

Вакцину Спутник адаптируют для борьбы с Омикроном в РоссииПомогли ли обещанные денежные призы вакцинировать больше людей от коронавируса?Ещё 707 новости

За время пандемии коронавируса россияне успели привыкнуть к прививкам в виде инъекций. Первая вакцинация требует, в основном, двух уколов, а вторая – одного. Однако есть и менее травматичный путь введения препарата в организм, хорошо зарекомендовавший себя в советской медицине. И это – назальный спрей.

Орошение слизистой оболочки носа – простая и быстрая процедура. Она будет проводиться препаратом под рабочим названием «Spray 08-Гам-Ковид-Вак-2021». С октября стартовали клинические испытания, которые требуют времени. Скоро вакцина появится в обороте, дополняя, но не заменяя прививку в виде укола.

Защита на входе

Разработкой занимается НИЦЭМ имени Гамалеи – центр, подаривший миру линейку «Спутников». Активный компонент один и тот же – аденовирусный вектор с имитацией белков коронавируса.

В случае с назальной вакциной, аденовирус используется 5-го серотипа, как для 2-й дозы «Спутника V». Механизм действия препарата объяснял директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Орошение слизистой оболочки вызывает выработку секреторных антител. Они будут противостоять частицам вируса прямо на «входных воротах» вируса – в носу и горле.

Полностью заменить уколы назальным спреем не выйдет: высокая вирусная нагрузка быстро преодолеет такую защиту. Зато дополняя инъекцию орошением носоглотки, можно добиться полной «свободы» организма от коронавируса.

Основное назначение препарата – ревакцинация, вместе со «Спутником Лайт». Получить вакцину назально можно будет после первичной прививки любым отечественным препаратом.

Предполагается, что защиты после орошения хватит на полгода.

Испытания продолжаются

Начало исследовательских фаз препарата одобрено Минздравом. По плану, работа продлится до конца 2023 года. Однако в обороте вакцина может появиться годом раньше. Надежду на это дают слова главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

С большой вероятностью, вакцина подойдёт для использования на дошкольниках. Александр Гинцбург рассказывал, что «Спутником» пробовали орошать носоглотки 6-летних детей сотрудников научного центра. Вакцинация сработала безо всяких побочных явлений.

Выбор президента

Среди 500 первых добровольцев для испытаний – российский президент Владимир Путин. Впечатлениями о назальной вакцине он поделился на совещании с Правительством.

Весной президент привился «Спутником V», а недавно понадобилась ревакцинация. Сначала использовали инъекцию «Лайта», а днём позже – орошение назальным спреем. Процедуру проводит замдиректора центра Гамалеи Денис Логунов. Вакцина использовалась в порошковом виде. Его понадобилось впрыскивать на вдохе в каждую ноздрю. Негативных эффектов после вакцинации президент не отмечал.

Ещё в начале лета, когда идея назального «Спутника» только зародилась, на экспериментальную прививку решилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
коронавирусCOVID-19антитела вакцина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Будете себе ещё и в нос пшикать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Трогательные и нежные картинки для врачей в Международный день невролога 1 декабря
2:15:44 12/1/2021
Трогательные и нежные картинки для врачей в Международный день невролога 1 декабря
В Новосибирске рабочего завалило землей в траншее. Он умер
2:14:22 12/1/2021
В Новосибирске рабочего завалило землей в траншее. Он умер
Какие доплаты начислят пенсионерам Москвы с 1 января 2022 года
2:13:30 12/1/2021
Какие доплаты начислят пенсионерам Москвы с 1 января 2022 года
В больнице Мурманска прогремел взрыв баллона с кислородом
2:05:49 12/1/2021
В больнице Мурманска прогремел взрыв баллона с кислородом
Что обязательно нужно сделать верующему 1 декабря в день памяти святых Платона и Романа: строгие запреты дня
2:00:49 12/1/2021
Что обязательно нужно сделать верующему 1 декабря в день памяти святых Платона и Романа: строгие запреты дня
Похороны знаменитого режиссера Владимира Наумова состоятся 2 декабря на Новодевичьем кладбище
1:51:00 12/1/2021
Похороны знаменитого режиссера Владимира Наумова состоятся 2 декабря на Новодевичьем кладбище
Грешно ли работать 1 декабря в день памяти святых Платона и Романа?
1:30:54 12/1/2021
Грешно ли работать 1 декабря в день памяти святых Платона и Романа?
БердскВ России изменили срок действия ПЦР-теста на коронавирус с 72 часов до 48 из-за нового штамма «омикрон»
1:29:56 12/1/2021
В России изменили срок действия ПЦР-теста на коронавирус с 72 часов до 48 из-за нового штамма «омикрон»
Веселым хоккеистам добрые открытки и душевные поздравления в праздник Всероссийский день хоккея 1 декабря
1:15:45 12/1/2021
Веселым хоккеистам добрые открытки и душевные поздравления в праздник Всероссийский день хоккея 1 декабря
Платон и Роман Зимоуказатели: что обязательно следует сделать 1 декабря, если в кармане и кошельке нет денег
1:00:59 12/1/2021
Платон и Роман Зимоуказатели: что обязательно следует сделать 1 декабря, если в кармане и кошельке нет денег