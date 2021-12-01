Можно ли назальной вакциной от коронавируса заменить прививку: как работает препарат и почему назальную вакцину поставил Путин

За время пандемии коронавируса россияне успели привыкнуть к прививкам в виде инъекций. Первая вакцинация требует, в основном, двух уколов, а вторая – одного. Однако есть и менее травматичный путь введения препарата в организм, хорошо зарекомендовавший себя в советской медицине. И это – назальный спрей.
Орошение слизистой оболочки носа – простая и быстрая процедура. Она будет проводиться препаратом под рабочим названием «Spray 08-Гам-Ковид-Вак-2021». С октября стартовали клинические испытания, которые требуют времени. Скоро вакцина появится в обороте, дополняя, но не заменяя прививку в виде укола.
Защита на входеРазработкой занимается НИЦЭМ имени Гамалеи – центр, подаривший миру линейку «Спутников». Активный компонент один и тот же – аденовирусный вектор с имитацией белков коронавируса.
В случае с назальной вакциной, аденовирус используется 5-го серотипа, как для 2-й дозы «Спутника V». Механизм действия препарата объяснял директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
Орошение слизистой оболочки вызывает выработку секреторных антител. Они будут противостоять частицам вируса прямо на «входных воротах» вируса – в носу и горле.
Полностью заменить уколы назальным спреем не выйдет: высокая вирусная нагрузка быстро преодолеет такую защиту. Зато дополняя инъекцию орошением носоглотки, можно добиться полной «свободы» организма от коронавируса.
Основное назначение препарата – ревакцинация, вместе со «Спутником Лайт». Получить вакцину назально можно будет после первичной прививки любым отечественным препаратом.
Предполагается, что защиты после орошения хватит на полгода.
Испытания продолжаютсяНачало исследовательских фаз препарата одобрено Минздравом. По плану, работа продлится до конца 2023 года. Однако в обороте вакцина может появиться годом раньше. Надежду на это дают слова главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.
С большой вероятностью, вакцина подойдёт для использования на дошкольниках. Александр Гинцбург рассказывал, что «Спутником» пробовали орошать носоглотки 6-летних детей сотрудников научного центра. Вакцинация сработала безо всяких побочных явлений.
Выбор президентаСреди 500 первых добровольцев для испытаний – российский президент Владимир Путин. Впечатлениями о назальной вакцине он поделился на совещании с Правительством.
Весной президент привился «Спутником V», а недавно понадобилась ревакцинация. Сначала использовали инъекцию «Лайта», а днём позже – орошение назальным спреем. Процедуру проводит замдиректора центра Гамалеи Денис Логунов. Вакцина использовалась в порошковом виде. Его понадобилось впрыскивать на вдохе в каждую ноздрю. Негативных эффектов после вакцинации президент не отмечал.
Ещё в начале лета, когда идея назального «Спутника» только зародилась, на экспериментальную прививку решилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.