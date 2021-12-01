Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака в первый день зимы, 1 декабря 2021 года

Ваш ежедневный гороскоп на 1 декабря 2021 года здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на среду, пишет yourtango.com.
Ежедневный гороскоп на 30 ноября 2021 года:
Овен(21 марта - 19 апреля)
Хорошо, Овен. Пора отказаться от действий жесткого человека и позволить кому-то другому помочь вам, когда вам понадобится поддержка.
Луна входит в знак зодиака Скорпион, ваш сектор общих ресурсов и секретов, и открытие друга и откровение о своих проблемах может быть очень полезным для вас.
Отпустите свою гордость, Овен, ведь делиться от всего сердца - это именно то, что вам нужно прямо сейчас.
Телец(20 апреля - 20 мая)
Не позволяйте наивности стать вашим камнем преткновения. Для вас важно поумнеть и увидеть вещи такими, какие они есть.
Луна входит в знак зодиака Скорпион, ваш сектор партнерских отношений, но вы пытаетесь сделать все это сами?
Вы можете сказать, когда что-то не так, и именно тогда вам нужно поговорить о своих чувствах. Не думайте, что люди думают только о ваших интересах. Уточняйте, уточняйте, уточняйте.
Близнецы(21 мая - 20 июня)
Вы слишком комфортно себя чувствуете сейчас, Близнецы.
Вы думаете, что знаете, чего хотите, но когда у вас есть шанс реализовать идею, вы часто уходите, чтобы позволить другим сделать тяжелую работу. У вас есть дела поважнее, но это не работает для вас.
Луна входит в знак зодиака Скорпион, ваш сектор повседневных дел, поэтому будьте внимательны.
Вам придется наклониться и послушать. Делайте то, что дает вам чувство целостности, а когда этого не делает, оставайтесь преданными.
Рак(21 июня - 22 июля)
Вам нужны тишина и покой, а также место, где можно отдохнуть. Святилище было бы очень полезно для вас, и вы его найдете.
Это идеально для твоей жизни, Рак. Луна входит в знак зодиака Скорпион, ваш сектор творчества, и место, где можно сделать что-то прекрасное, является приоритетным пунктом.
Не обращайте внимания на структуру и ограничения. Сосредоточьтесь на своей внутренней жизни, чтобы представить, что будет работать с имеющимся у вас пространством.
Лев(23 июля - 22 августа)
Установите намерение о том, какую среду вы хотите создать, когда входите в дверь своего дома. Дом должен быть местом, где вы чувствуете себя желанным гостем.
Луна входит в знак зодиака Скорпион, ваш сектор дома, пора немного очистить энергию. Вы склонны тратить гораздо больше своего времени и внимания на свой дом, чтобы сделать его уютным, расслабляющим и личным, чтобы он стал вашим, если этого не происходит. Спросите себя, почему? Что нужно изменить?
Дева(23 августа - 22 сентября)
То, как с вами нужно разговаривать, и то, как вы хотите, чтобы другие общались с вами, скоро изменится к лучшему.
Луна входит в знак зодиака Скорпион, ваш сектор общения, и вам предстоит столкнуться с множеством проблем и противоречий.
Вы можете чувствовать, что мир обрушивается на вас, но мудрость рядом с вами. Когда вам нужно противостоять человеку, правильные слова произойдут именно так, как вы надеялись.
Весы(23 сентября - 22 октября)
Луна входит в знак зодиака Скорпион, ваш сектор денег, и эта тема будет для вас тяжелым разговором на этой неделе.
Вы что-то одолжили кому-то, а они вам не вернули. Это будет клин в вашей дружбе.
Фактически, вы можете решить, что в будущем вы не будете широко открыты для того, чтобы не иметь доступа к тому, что вы хотите и что принадлежит вам, и если другу придется обойтись без него, то пусть так и будет.
Скорпион(23 октября - 21 ноября)
Луна входит в знак зодиака Скорпион, ваш сектор идентичности, и это может быть такое тяжелое и сложное время.
Скорпион, особенно если вы не нашли времени, чтобы узнать себя или понять, откуда вы пришли. Назовите тайм-аут и найдите время, чтобы сделать паузу и насладиться жизнью. Вернемся к основам.
Стрелец(22 ноября - 21 декабря)
Луна входит в знак зодиака Скорпион, ваш сектор скрытых врагов.
Простите, но никогда не забудете. Вы знаете, что во Вселенной есть люди с темным сердцем, и не это вас больше всего беспокоит. Вас также беспокоит отсроченная карма.
Вам не нравится, что когда дело доходит до обслуживания кармы, есть далеко идущие последствия, которые можно ненавидеть. Но иногда вещи связаны таким образом, что вы не понимаете. Доверяйте руке, что кажется, что вам раздали. Ждать и смотреть.
Козерог(22 декабря - 19 января)
Луна входит в знак зодиака Скорпион, ваш сектор друзей, и лучший способ пообщаться с кем-то - один на один, так что вы можете поболтать и поговорить с вами.
В хорошей, качественной компании есть что-то прекрасное, и это то, что вам действительно нужно больше на этой неделе.
Так много людей, с которыми ты не прочь провести вечер, так что записывайся на свидание.
Водолей(20 января - 18 февраля)
Луна входит в знак зодиака Скорпион, ваш сектор карьеры, и если вы готовы к переменам, не сомневайтесь больше.
Все начинает открываться для вас, особенно если вы ищете более высокооплачиваемую работу или хотите работать удаленно в своей компании.
Это хорошая неделя, чтобы проявить интерес к своей работе, а также поинтересоваться, как вы можете участвовать в собраниях, которые вам имеют смысл посещать.
Рыбы(19 февраля - 20 марта)
Луна входит в знак зодиака Скорпион, ваш сектор убеждений, и вы можете оказаться разбитыми своими мыслями о человеке или чем-то, что, как вы надеялись, было правдой.
Это может быть поучительным духовным уроком, который вам потребуется время, чтобы раскрыть и понять. Но радость наблюдать за людьми, которые любят то, что они делают, бесценна.