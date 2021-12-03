Черное Солнце-2021: Прямая трансляция уникального полного солнечного затмения 4 декабря - время по Москве и Новосибирску

4 декабря 2021 года пройдет полное солнечное затмение. Увидеть его смогут жители южного полушария – Африки, Австралии, Южной Америки, а также островных государств Тихого и Атлантического океанов. Однако для зрителей будет доступна не полная фаза затмения. Полноценно затмение будет наблюдаться только из Антарктиды. Солнечное затмение в декабре называют «Черным Солнцем», так как диск Луны полностью закроет Солнце.
Проживающие на территории России лично не смогут посмотреть редкое явление в небе. Однако наблюдать за происходящим они все-таки могут. Сделать это можно с помощью прямой трансляции, которую буду вести из Антарктиды.
По всемирному времени черное солнечное затмение стартует в 07:33.В максимальную фазу затмение вступит в 10:34 по мск. И продлится оно 1 минуту и 54 секунды. В Новосибирской области солнечное затмение можно наблюдать с 14:34.
Солнечное затмение совпадает с новолунием. И это не случайность, а обязательное условие. Дело в том, что увидеть затмение можно только в том случае, когда Луна проходит между Землей и Солнцем. Получается такой эффект, как будто Солнце закрыто неким объектом. Луна отбрасывает тень, и в том месте, куда она попадает, наблюдается затмение. Каждый раз это разные районы планеты, так как и Луна и Земля находятся в непрерывном движении и меняют свое положение относительно Солнца.
Уникальность явления так же заключается в том, что оно пройдет в южном полушарии. Затмения над Антарктидой случаются крайне редко. В последний раз такое происходило в январе 2003 года.