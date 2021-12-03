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Черное Солнце-2021: Прямая трансляция уникального полного солнечного затмения 4 декабря - время по Москве и Новосибирску

3:25:2012/3/2021,Мария Титова.
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В следующий раз затмение Солнца при аналогичных обстоятельствах произойдет только в 2039 году.

Полное солнечное затмение произойдет 4 декабря 2021 года. Фото: Pixabay.com

4 декабря 2021 года пройдет полное солнечное затмение. Увидеть его смогут жители южного полушария – Африки, Австралии, Южной Америки, а также островных государств Тихого и Атлантического океанов. Однако для зрителей будет доступна не полная фаза затмения. Полноценно затмение будет наблюдаться только из Антарктиды. Солнечное затмение в декабре называют «Черным Солнцем», так как диск Луны полностью закроет Солнце.

Проживающие на территории России лично не смогут посмотреть редкое явление в небе. Однако наблюдать за происходящим они все-таки могут. Сделать это можно с помощью прямой трансляции, которую буду вести из Антарктиды.

По всемирному времени черное солнечное затмение стартует в 07:33.В максимальную фазу затмение вступит в 10:34 по мск. И продлится оно 1 минуту и 54 секунды. В Новосибирской области солнечное затмение можно наблюдать с 14:34.

Солнечное затмение совпадает с новолунием. И это не случайность, а обязательное условие. Дело в том, что увидеть затмение можно только в том случае, когда Луна проходит между Землей и Солнцем. Получается такой эффект, как будто Солнце закрыто неким объектом. Луна отбрасывает тень, и в том месте, куда она попадает, наблюдается затмение. Каждый раз это разные районы планеты, так как и Луна и Земля находятся в непрерывном движении и меняют свое положение относительно Солнца.

Уникальность явления так же заключается в том, что оно пройдет в южном полушарии. Затмения над Антарктидой случаются крайне редко. В последний раз такое происходило в январе 2003 года.

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астрономические событияполное солнечное затмениеноволуние и солнечное затмение
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