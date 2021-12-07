Правильная ревакцинация при новом штамме «Омикрон». Что делать если поставил первую прививку или «Спутник Лайт»

Штамм «Омикрон» – очередной коронавирус-мутант, набравший новых свойств ради собственного выживания. Его обнаружили в нескольких африканских странах около двух недель назад. Сейчас с «Омикроном» успели познакомиться больше 30-ти стран по всему миру, а число зарегистрированных заражений перешагнуло за 500.
Особенность «Омикрона» – рекордное количество изменений по сравнению с изначальным корнавирусом. Исследователи называют порядка 50-ти мутаций, часть из которых затронули шиповидный белок – тот, что позволяет вирусу соединяться с живыми клетками. В результате коронавирус стал ещё заразнее, однако насколько он опасен для привитых – пока под вопросом.
Штамм и вакциныРоссияне ещё не обнаружили в своих рядах инфицированных «Омикроном», но медики считают, что его появление в стране неизбежно. Например, 5 декабря несколько вернувшихся из стран Африки россиян оказались заражёнными коронавирусом, а каким именно штаммом – выясняют специалисты Роспотребнадзора.
Учёные пока не готовы сказать, какие сюрпризы принесёт «Омикрон». В здравоохранении Великобритании предположили, что штамм опасен даже для привитых, а в Минздраве Австрии считают, что вакцинированные всё же в 2-3 раза лучше защищены от «Омикрона».
Вакцину от «Pfizer» с 26 ноября проверяют на активность в отношении «Омикрона». Создатели отечественных препаратов линейки «Спутник» в лице Александра Гинцбурга заявили о возможности адаптировать вакцину к «Омикрону» за 10 дней. Правда, экстренный ввод в использование потребует 1-2 месяцев.
Между уколамиПредварительные выводы совместной работы канадских и африканских учёных были озвучены 1 декабря. Как оказалось, «Омикрон» легко обходит иммунитет переболевших и заражает их снова.
Вирусолог Исследовательского института Скриппса Кристиан Андерсен считает, что существующие вакцины – пока лучшее оружие против «Омикрона». Даже если прививка не защитит от заражения, то убережёт от реанимации и гибели. Но тяжёлых случаев «Омикрона» пока не регистрировали. Реальную опасность штамма покажет время.
Учитывая высокую заразность «Омикрона», меры безопасности после первого введения вакцины должны соблюдаться неукоснительно. Посещение людных мест желательно ограничить, руки после них мыть, вне дома оказываться как можно реже и только в маске.
РевакцинацияАмериканский генетик Дмитрий Прусс обратил внимание, что в ЮАР, где разбушевался «Омикрон», нередки случаи повторного заражения коронавирусом. Поэтому надеяться на иммунитет после выздоровления не стоит – нужно осуществлять и прививку, и ревакцинацию, когда подошёл срок.
В России за повторным курсом вакцины принято отправляться раз в полгода, пока пандемия в разгаре. Для ревакцинации чаще всего используется однокомпонентный «Спутник Лайт», но Минздрав позволяет выбирать любой из доступных на прививочном пункте препаратов. Это может быть «Спутник V», «Эпиваккорона» или «Ковивак». Их эффективность против «Омикрона» требует проверки временем.