Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
07.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Правильная ревакцинация при новом штамме «Омикрон». Что делать если поставил первую прививку или «Спутник Лайт»

3:15:5312/7/2021,Ирина Новая
0

Для ревакцинации чаще всего используется однокомпонентный «Спутник Лайт», но Минздрав позволяет выбирать любой из доступных на прививочном пункте препаратов.

Вакцину от «Pfizer» с 26 ноября проверяют на активность в отношении «Омикрона». Создатели отечественных препаратов линейки «Спутник» в лице Александра Гинцбурга заявили о возможности адаптировать вакцину к «Омикрону» за 10 дней. Правда, экстренный ввод в использование потребует 1-2 месяцев. Фото: Pexels
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
Бустерная прививка от Омикрона может быть готова уже в марте 2022: руководитель Moderna

Бустерная прививка от Омикрона может быть готова уже в марте 2022: руководитель ModernaДля спасения от нового штамма коронавируса «омикрон» россияне должны поставить третью вакцину против коронавируса, заявил доктор МясниковЕщё 715 новости

Штамм «Омикрон» – очередной коронавирус-мутант, набравший новых свойств ради собственного выживания. Его обнаружили в нескольких африканских странах около двух недель назад. Сейчас с «Омикроном» успели познакомиться больше 30-ти стран по всему миру, а число зарегистрированных заражений перешагнуло за 500.

Особенность «Омикрона» – рекордное количество изменений по сравнению с изначальным корнавирусом. Исследователи называют порядка 50-ти мутаций, часть из которых затронули шиповидный белок – тот, что позволяет вирусу соединяться с живыми клетками. В результате коронавирус стал ещё заразнее, однако насколько он опасен для привитых – пока под вопросом.

Штамм и вакцины

Россияне ещё не обнаружили в своих рядах инфицированных «Омикроном», но медики считают, что его появление в стране неизбежно. Например, 5 декабря несколько вернувшихся из стран Африки россиян оказались заражёнными коронавирусом, а каким именно штаммом – выясняют специалисты Роспотребнадзора.

Учёные пока не готовы сказать, какие сюрпризы принесёт «Омикрон». В здравоохранении Великобритании предположили, что штамм опасен даже для привитых, а в Минздраве Австрии считают, что вакцинированные всё же в 2-3 раза лучше защищены от «Омикрона».

Вакцину от «Pfizer» с 26 ноября проверяют на активность в отношении «Омикрона». Создатели отечественных препаратов линейки «Спутник» в лице Александра Гинцбурга заявили о возможности адаптировать вакцину к «Омикрону» за 10 дней. Правда, экстренный ввод в использование потребует 1-2 месяцев.

Между уколами

Предварительные выводы совместной работы канадских и африканских учёных были озвучены 1 декабря. Как оказалось, «Омикрон» легко обходит иммунитет переболевших и заражает их снова.

Вирусолог Исследовательского института Скриппса Кристиан Андерсен считает, что существующие вакцины – пока лучшее оружие против «Омикрона». Даже если прививка не защитит от заражения, то убережёт от реанимации и гибели. Но тяжёлых случаев «Омикрона» пока не регистрировали. Реальную опасность штамма покажет время.

Учитывая высокую заразность «Омикрона», меры безопасности после первого введения вакцины должны соблюдаться неукоснительно. Посещение людных мест желательно ограничить, руки после них мыть, вне дома оказываться как можно реже и только в маске.

Ревакцинация

Американский генетик Дмитрий Прусс обратил внимание, что в ЮАР, где разбушевался «Омикрон», нередки случаи повторного заражения коронавирусом. Поэтому надеяться на иммунитет после выздоровления не стоит – нужно осуществлять и прививку, и ревакцинацию, когда подошёл срок.

В России за повторным курсом вакцины принято отправляться раз в полгода, пока пандемия в разгаре. Для ревакцинации чаще всего используется однокомпонентный «Спутник Лайт», но Минздрав позволяет выбирать любой из доступных на прививочном пункте препаратов. Это может быть «Спутник V», «Эпиваккорона» или «Ковивак». Их эффективность против «Омикрона» требует проверки временем.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
коронавирусCOVID-19 вакцинаомикрон
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Чем будет ревакцинироваться?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскМэр Евгений Шестернин наказал директора музея Бердска Марину Пащенко за проваленный юбилей радиозавода «Вега»
3:01:59 12/7/2021
Мэр Евгений Шестернин наказал директора музея Бердска Марину Пащенко за проваленный юбилей радиозавода «Вега»
7 декабря – день мученика Меркурия Смоленского: что известно о самом загадочном православном святом
3:00:56 12/7/2021
7 декабря – день мученика Меркурия Смоленского: что известно о самом загадочном православном святом
День инженерно-авиационной службы ВКС России: сердечные поздравления и открытки 7 декабря
2:59:46 12/7/2021
День инженерно-авиационной службы ВКС России: сердечные поздравления и открытки 7 декабря
БердскВ Бердске директор ПАТП Елена Бороздина намерена жаловаться в УЖКХ и ГАИ из-за ДТП с автобусом №7 и Honda CR-V в Микрорайоне - на жутко скользких дорогах могут убиться горожане
2:55:45 12/7/2021
В Бердске директор ПАТП Елена Бороздина намерена жаловаться в УЖКХ и ГАИ из-за ДТП с автобусом №7 и Honda CR-V в Микрорайоне - на жутко скользких дорогах могут убиться горожане
Судьбу шоу «Голос» после смерти Градского определят за границей
2:45:38 12/7/2021
Судьбу шоу «Голос» после смерти Градского определят за границей
Все Екатерины, Катерины, Кати отмечают именины в день памяти святой великомученицы Екатерины: характеристика имени и кто еще его прославил
2:30:45 12/7/2021
Все Екатерины, Катерины, Кати отмечают именины в день памяти святой великомученицы Екатерины: характеристика имени и кто еще его прославил
Почему Лев завоевал репутацию самого ненавистного знака зодиака
2:28:57 12/7/2021
Почему Лев завоевал репутацию самого ненавистного знака зодиака
Путин утвердил повышение МРОТ в России в 2022 году
2:26:31 12/7/2021
Путин утвердил повышение МРОТ в России в 2022 году
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 7 декабря 2021 года
2:24:05 12/7/2021
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 7 декабря 2021 года
МОК заявил об уважении решения США о бойкоте Олимпиады
2:10:54 12/7/2021
МОК заявил об уважении решения США о бойкоте Олимпиады