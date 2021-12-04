Бустерная прививка от Омикрона может быть готова уже в марте 2022: руководитель Moderna

Президент компании Стивен Хог сказал, что Moderna может получить бустер-вакцину против COVID-19, специфичную для варианта Omicron, уже в марте 2022 года. Омикрон был впервые обнаружен на прошлой неделе официальными лицами здравоохранения Южной Африки и, как полагают, возник либо в Африке, либо в Европе.
Считается, что этот вариант обладает способностью уклоняться от некоторых защит, обеспечиваемых вакцинами, из-за мутаций его шипового белка. Запланированная бустерная вакцина Moderna будет специально нацелена на те мутации, которые позволяют Omicron избежать защиты от вакцины.
Он был обнаружен в 24 странах, включая США, где первый случай был секвенирован в среду в Сан-Франциско, Калифорния.
По словам одного из руководителей компании, Moderna может сделать прививку от COVID-19 для конкретного варианта Omicron, доступную для общественности уже в марте 2022 года, пишет dailymail.co.uk.
Стивен Хоге, президент фармацевтической компании из Кембриджа, штат Массачусетс, сказал агентству Рейтер, что, по его мнению, еще одна бустерная инъекция - лучший способ борьбы с новым вариантом.
Омикрон был впервые обнаружен на прошлой неделе представителями здравоохранения Южной Африки и, как полагают, возник либо в Европе, либо в Ботсване.
Об Omicron пока известно немного, но официальные лица Moderna заявили, что их вакцина может быть не такой эффективной против этого варианта, как против других штаммов, из-за большого количества мутаций.
Хоге сказал, что, по его мнению, бустерные инъекции, несущие гены, специфически нацеленные на мутации в недавно открытом варианте Omicron, будут самым быстрым способом преодолеть любое ожидаемое снижение эффективности вакцины, которое это может вызвать.
«Мы уже начали эту программу», - сказал он Рейтер.
Компания также работает над поливалентной вакциной, которая будет включать до четырех различных вариантов коронавируса, включая Omicron.
По его словам, это может занять еще несколько месяцев.
Омикрон, который Всемирная организация здравоохранения назвала «опасным вариантом», изучается, чтобы выяснить, является ли он более заразным или вызывает более тяжелое заболевание, чем другие варианты, и может ли он избежать применения нынешних вакцин.
Вариант содержит 50 мутаций исходного штамма вируса, в том числе более 30 мутаций в шипованном белке, на который нацелены существующие вакцины против COVID-19, чтобы нейтрализовать инфекцию.
Эксперты говорят, что, поскольку существующие вакцины против COVID-19 нацелены на спайк-белок, тяжелые мутации варианта Omicron могут счесть их несколько неэффективными.
Однако они еще не могут быть уверены в этом, и ожидается, что в ближайшие недели появится дополнительная информация о варианте.
На данный момент подтверждено более 370 случаев этого варианта в 24 странах.
В среду США секвенировали свой первый случай этого варианта в Сан-Франциско, штат Калифорния, у человека, который недавно побывал в Южной Африке.
В настоящее время число случаев заболевания в Южной Африке также резко возрастает: с 300 случаев в день до более 8000 за несколько недель.
Производители лекарств, такие как Moderna, быстро отреагировали на новую угрозу, работая над обновлением своих вакцин и лечения Covid после новой угрозы. Принимая во внимание предварительные указания Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), которые потребовали проведения клинических испытаний на средней стадии, Хоге сказал, что процесс может занять три или четыре месяца.
«Бустеры для Omicron, на самом деле, появятся не раньше марта, а во втором квартале, возможно, больше», - сказал Хоге, если FDA не изменит свое руководство относительно того, какие данные потребуются для авторизации.
По словам Хоге, Moderna сможет производить вакцину во время проведения испытаний, чтобы она была готова к развертыванию как можно скорее.
Агентство могло бы сократить сроки, аналогичные тому, как оно утверждает вакцины от гриппа, утвердив изменения в штаммах гриппа, что сократит срок от трех до четырех месяцев.
В США лицензированные вакцины против гриппа можно обновлять каждый сезон, заменяя их новыми штаммами вируса, которые, как считается, с наибольшей вероятностью вызовут заболевание в предстоящем сезоне гриппа, без необходимости проведения крупных рандомизированных клинических испытаний.
Пока неясно, насколько сильно снизится эффективность варианта Омикрон для нынешних вакцин, но это может быть значительным, предположил Хоге.
«Мутации, которые ранее приводили к наибольшему падению эффективности, были замечены в Delta и Beta. И все эти мутации проявились в Омикроне, - сказал он.
Итак, вопрос в том, увидим ли мы спектакль типа «Дельта»? Увидим ли мы производительность, подобную бета-версии? Или мы увидим какое-нибудь скрещивание, кратное двум? Я думаю, что именно последний сценарий больше всего беспокоит людей ».
Хоге сказал, что компания тестирует, защищены ли полностью вакцинированные реципиенты вакцины Moderna от этого варианта, а также те, кто получил бустерные дозы 50 и 100 микрограмм.
«Я все еще верю, что существующие вакцины смогут хотя бы замедлить, если не полностью остановить, вариант Омикрона», - сказал он.
Конкурирующие производители вакцин также быстро реагируют на Omicron.
В понедельник и BioNTech, и компания Pfizer, которая занимается разработкой и распространением вакцины, и Johnson & Johnson также заявили, что работают над уколом, специфичным для нового варианта.