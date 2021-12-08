Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 8 декабря 2021 года

Ваш ежедневный гороскоп на 8 декабря 2021 года здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на среду.
Ежедневный гороскоп на 8 декабря 2021 года:
Овен(21 марта - 19 апреля)
Остерегайтесь зеленых глаз зависти от друзей, которые улыбаются вам в лицо, а затем, кажется, соревнуются с вами за вашей спиной.
Луна в Водолее сосредотачивается на ваших друзьях и эмоциональных привязанностях, которые усложняют вашу жизнь так, как вам хотелось бы избежать.
Когда Луна соединяет Уран в квадрате, возникает некоторая напряженность, связанная с деньгами и личным имуществом, которая может относиться к другу, который, кажется, всегда нуждается в чем-то от вас, например в деньгах, помощи или ухе, чтобы послушать их драму.
Как бы вы ни хотели помочь, будьте осторожны. Некоторые люди могут не так сильно нуждаться в вашей помощи, как они хотят зря тратить ваше время.
Телец(20 апреля - 20 мая)
Этот день может быть для вас запутанным.
С одной стороны, вы будете так хорошо работать, но с другой стороны, вы захотите гораздо большего от жизни и возложите на себя чрезвычайно высокие ожидания, возможно, те, которых вы сможете достичь не сразу. .
Вы - развивающийся человек, Телец, и давление, которое вы чувствуете сейчас, предназначено для того, чтобы укрепить вас, а не разорвать или похоронить под эмоциональным давлением.
Когда Луна в Водолее находится в квадрате с Ураном, ваша личность конфликтует с вашим общественным имиджем и вашей внутренней мысленной жизнью по определенной причине.
Позвольте вашему взаимодействию с миром выявить области вашей жизни, которые требуют работы, и те, которые вы, возможно, не захотите менять, потому что они идеальны, как сейчас.
Близнецы(21 мая - 20 июня)
У всего есть причина, и это включает в себя встречи с людьми, которые взъерошивают ваши перья, разрушают вашу жизнь и позже сожалеют о том, что вы вообще узнали об этом.
Луна в Водолее находится в квадрате с Ураном, создавая напряженность в вашем секторе скрытых врагов, и эти люди могут быть одними из самых неприятных людей, которых вам когда-либо приходилось встречать, но ваша умная и любопытная натура может извлечь уроки из этого опыта.
Вы обретете мудрость реального мира, которая углубит ваше осознание. Хотя вы, возможно, не пожелаете этого никому в будущем, когда вы встретите человека, который проходит через то, через что вы прошли, у вас будет плечо, по которому он будет плакать, и множество советов, которые на вес золота. .
Рак(21 июня - 22 июля)
Разве вы не ненавидите быть последним, кто что-то знает?
Вы можете обнаружить, что люди держали что-то в секрете от вас, и даже если они, возможно, просто исключили некоторую информацию, не пытаясь причинить вам вред, вас расстроит, что они не думали, что вы сможете раскрыть правду. Итак, вас исключили.
Луна в Водолее находится в квадрате с Ураном, создавая напряжение в вашем кругу друзей, и нарушение вашего спокойствия поразит вас.
Лев(23 июля - 22 августа)
Ты не можешь быть всем для всех, Лев, и когда ты попытаешься, ты удивишься, увидев, что это рецепт на неудачу. Вы сейчас на распутье.
Есть вещи, которые требуют от вас ваши отношения, и есть люди на работе, которые ожидают, что вы будете на вершине своей игры.
Одна из этих двух вещей должна уступить, и вам будет сложно решить, какая из них уступит место другой.
Луна в Водолее находится в квадрате с Ураном, создавая напряженность в вашей карьере и репутации, поэтому вы можете решить, что именно ваша работа привлекает меньше внимания и эмоциональной энергии. Это трудный вызов, но, в конце концов, вы должны жить с собой.
Дева(23 августа - 22 сентября)
Вы так много делаете для других, часто откладываете свои нужды на второй план, и все же в конце дня вы обнаружите, что задаетесь вопросом, стоило ли оно того?
В течение дня может быть время, чтобы развернуть корабль и сделать что-нибудь маленькое для себя.
Луна в Водолее находится в квадрате с Ураном, создавая напряжение в вашем секторе убеждений, и именно здесь энергия поворачивается в новом направлении. Начни верить, что тебе этого достаточно. Вместо того, чтобы сосредоточить все свое внимание на жизни, которая оставляет чувство пустоты внутри.
Весы(23 сентября - 22 октября)
Любовь может ослепить вас, и иногда, когда вы слишком много думаете сердцем, вы можете упустить из виду самые важные вещи.
Луна в Водолее находится в квадрате с Ураном, создавая напряжение в вашем секторе общих ресурсов, и прямо сейчас эмоции могут омрачить вашу ясность. Вы должны спросить себя, видите ли вы вещи такими, какие они есть или такими, какими вы хотите, чтобы они были.
Скорпион(23 октября - 21 ноября)
На этой неделе очень важно иметь кого-то, кому вы доверяете, и знать, что в вашей жизни есть люди, которым вы можете доверять еще больше.
Луна в Водолее находится в квадрате с Ураном, создавая напряженность в вашем секторе обязательств, но иногда ваше обещание и решимость их сдержать будут проверены. Вы можете сомневаться во всем, сомневаться во всем и спрашивать себя, что еще можно сделать.
Стрелец(22 ноября - 21 декабря)
Коммуникация - ваша самая сильная способность, поэтому следующие несколько дней будут похожи на оттачивание навыка, в котором вы уже хорошо разбираетесь.
Луна в Водолее находится в квадрате с Ураном, создавая напряженность в вашем секторе повседневных обязанностей, и вам есть чем поделиться о том, как что-то нужно делать, как лучше всего это делать и кто должен это делать (если это еще не вы).
Стрелец, ты будешь крутым, как гвоздь, а кого-то слишком трудно услышать или быть рядом. Итак, смягчите удар, если можете, и помните, что доставка имеет большее значение, чем многие готовы признать.
Козерог(22 декабря - 19 января)
Хорошо вложенные деньги стоят того, чтобы их потратить, Козерог, поэтому, если вы чувствуете, что нужно немного изменить свой дом или проекты, чтобы сделать их эстетичными, тогда вам следует это сделать.
Луна в Водолее в квадрате с Ураном привносит напряжение в ваш творческий сектор, и, к счастью для вас, сезон праздников дает широкие возможности добавить красок в ваш мир и украсить свой дом праздничными способами, чтобы показать, что вы действительно прониклись духом. сезона.
Водолей(20 января - 18 февраля)
Луна в Водолее находится в квадрате с Ураном, создавая напряжение в вашем секторе дома, и, несмотря на все это, вы собираетесь попытаться выйти за рамки, чтобы нарушить несколько традиций и, возможно, некоторые семейные правила.
Есть то, чего вы хотите от жизни, и есть ожидания, которые другие возлагают на вас без всякой причины, кроме как для удовлетворения самих себя.
Рыбы(19 февраля - 20 марта)
Выборочное слушание поможет вам пережить день, и когда ваша интуиция подсказывает вам, что кто-то лжет, вам нужно прислушиваться к своим инстинктам.
Луна в Водолее находится в квадрате с Ураном, создавая напряжение в вашем секторе общения, и слова могут быть искажены, если не сказать больше.
Люди могут даже не намеренно вводить в заблуждение намеренно, но конечный результат может быть таким же, поэтому вам, Рыбы, нужно следить за собой, и это включает в себя понимание того, когда совет или мнение не следует принимать за чистую монету.
Ария Гмиттер, MS, MFA , является старшим редактором журнала YourTango по гороскопам и духовности. Она учится в Школе астрологии Среднего Запада и является членом Астрологической ассоциации Южной Флориды.
Ежедневный гороскоп вашего знака зодиака на среду, 8 декабря 2021 года.
Овен (21 марта - 19 апреля)Остерегайтесь зеленых глаз зависти от друзей, которые улыбаются вам в лицо, а затем, кажется, соревнуются с вами за вашей спиной.
Луна в Водолее сосредотачивается на ваших друзьях и эмоциональных привязанностях, которые усложняют вашу жизнь так, как вам хотелось бы избежать.
Когда Луна соединяет Уран в квадрате, возникает некоторая напряженность, связанная с деньгами и личным имуществом, которая может относиться к другу, который, кажется, всегда нуждается в чем-то от вас, например в деньгах, помощи или ухе, чтобы послушать их драму.
Как бы вы ни хотели помочь, будьте осторожны. Некоторые люди могут не так сильно нуждаться в вашей помощи, как они хотят зря тратить ваше время.
Телец (20 апреля - 20 мая)Этот день может быть для вас запутанным.
С одной стороны, вы будете так хорошо работать, но с другой стороны, вы захотите гораздо большего от жизни и возложите на себя чрезвычайно высокие ожидания, возможно, те, которых вы сможете достичь не сразу. .
Вы - развивающийся человек, Телец, и давление, которое вы чувствуете сейчас, предназначено для того, чтобы укрепить вас, а не разорвать или похоронить под эмоциональным давлением.
Когда Луна в Водолее находится в квадрате с Ураном, ваша личность конфликтует с вашим общественным имиджем и вашей внутренней мысленной жизнью по определенной причине.
Позвольте вашему взаимодействию с миром выявить области вашей жизни, которые требуют работы, и те, которые вы, возможно, не захотите менять, потому что они идеальны, как сейчас.
Близнецы (21 мая - 20 июня)У всего есть причина, и это включает в себя встречи с людьми, которые взъерошивают ваши перья, разрушают вашу жизнь и позже сожалеют о том, что вы вообще узнали об этом.
Луна в Водолее находится в квадрате с Ураном, создавая напряженность в вашем секторе скрытых врагов, и эти люди могут быть одними из самых неприятных людей, которых вам когда-либо приходилось встречать, но ваша умная и любопытная натура может извлечь уроки из этого опыта.
Вы обретете мудрость реального мира, которая углубит ваше осознание. Хотя вы, возможно, не пожелаете этого никому в будущем, когда вы встретите человека, который проходит через то, через что вы прошли, у вас будет плечо, по которому он будет плакать, и множество советов, которые на вес золота. .
Рак (21 июня - 22 июля)Разве вы не ненавидите быть последним, кто что-то знает?
Вы можете обнаружить, что люди держали что-то в секрете от вас, и даже если они, возможно, просто исключили некоторую информацию, не пытаясь причинить вам вред, вас расстроит, что они не думали, что вы сможете раскрыть правду. Итак, вас исключили.
Луна в Водолее находится в квадрате с Ураном, создавая напряжение в вашем кругу друзей, и нарушение вашего спокойствия поразит вас.
Лев (23 июля - 22 августа)Ты не можешь быть всем для всех, Лев, и когда ты попытаешься, ты удивишься, увидев, что это рецепт на неудачу. Вы сейчас на распутье.
Есть вещи, которые требуют от вас ваши отношения, и есть люди на работе, которые ожидают, что вы будете на вершине своей игры.
Одна из этих двух вещей должна уступить, и вам будет сложно решить, какая из них уступит место другой.
Луна в Водолее находится в квадрате с Ураном, создавая напряженность в вашей карьере и репутации, поэтому вы можете решить, что именно ваша работа привлекает меньше внимания и эмоциональной энергии. Это трудный вызов, но, в конце концов, вы должны жить с собой.
Дева (23 августа - 22 сентября)Вы так много делаете для других, часто откладываете свои нужды на второй план, и все же в конце дня вы обнаружите, что задаетесь вопросом, стоило ли оно того?
В течение дня может быть время, чтобы развернуть корабль и сделать что-нибудь маленькое для себя.
Луна в Водолее находится в квадрате с Ураном, создавая напряжение в вашем секторе убеждений, и именно здесь энергия поворачивается в новом направлении. Начни верить, что тебе этого достаточно. Вместо того, чтобы сосредоточить все свое внимание на жизни, которая оставляет чувство пустоты внутри.
Весы (23 сентября - 22 октября)Любовь может ослепить вас, и иногда, когда вы слишком много думаете сердцем, вы можете упустить из виду самые важные вещи.
Луна в Водолее находится в квадрате с Ураном, создавая напряжение в вашем секторе общих ресурсов, и прямо сейчас эмоции могут омрачить вашу ясность. Вы должны спросить себя, видите ли вы вещи такими, какие они есть или такими, какими вы хотите, чтобы они были.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)На этой неделе очень важно иметь кого-то, кому вы доверяете, и знать, что в вашей жизни есть люди, которым вы можете доверять еще больше.
Луна в Водолее находится в квадрате с Ураном, создавая напряженность в вашем секторе обязательств, но иногда ваше обещание и решимость их сдержать будут проверены. Вы можете сомневаться во всем, сомневаться во всем и спрашивать себя, что еще можно сделать.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)Коммуникация - ваша самая сильная способность, поэтому следующие несколько дней будут похожи на оттачивание навыка, в котором вы уже хорошо разбираетесь.
Луна в Водолее находится в квадрате с Ураном, создавая напряженность в вашем секторе повседневных обязанностей, и вам есть чем поделиться о том, как что-то нужно делать, как лучше всего это делать и кто должен это делать (если это еще не вы).
Стрелец, ты будешь крутым, как гвоздь, а кого-то слишком трудно услышать или быть рядом. Итак, смягчите удар, если можете, и помните, что доставка имеет большее значение, чем многие готовы признать.
Козерог (22 декабря - 19 января)Хорошо вложенные деньги стоят того, чтобы их потратить, Козерог, поэтому, если вы чувствуете, что нужно немного изменить свой дом или проекты, чтобы сделать их эстетичными, тогда вам следует это сделать.
Луна в Водолее в квадрате с Ураном привносит напряжение в ваш творческий сектор, и, к счастью для вас, сезон праздников дает широкие возможности добавить красок в ваш мир и украсить свой дом праздничными способами, чтобы показать, что вы действительно прониклись духом. сезона.
Водолей (20 января - 18 февраля)Луна в Водолее находится в квадрате с Ураном, создавая напряжение в вашем секторе дома, и, несмотря на все это, вы собираетесь попытаться выйти за рамки, чтобы нарушить несколько традиций и, возможно, некоторые семейные правила.
Есть то, чего вы хотите от жизни, и есть ожидания, которые другие возлагают на вас без всякой причины, кроме как для удовлетворения самих себя.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)Выборочное слушание поможет вам пережить день, и когда ваша интуиция подсказывает вам, что кто-то лжет, вам нужно прислушиваться к своим инстинктам.
Луна в Водолее находится в квадрате с Ураном, создавая напряжение в вашем секторе общения, и слова могут быть искажены, если не сказать больше.
Люди могут даже не намеренно вводить в заблуждение намеренно, но конечный результат может быть таким же, поэтому вам, Рыбы, нужно следить за собой, и это включает в себя понимание того, когда совет или мнение не следует принимать за чистую монету.