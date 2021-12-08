В Бердске начали строить снежный городок около кинотеатра «Орион». На Новый год-2022 потратят более 3 млн рублей из бюджета

В Бердске ведется активная подготовка к Новом году. Как стало известно «Курьер.Среда», к кинотеатру «Орион» уже привезли снежные глыбы для создания зимних фигур. Праздничное открытие этого новогоднего городка намечено на 26 декабря в 17:00 часов.
К Новому году в Бердске будет украшена и площадка в Новом поселке. Открытие праздничной пространства у Дворца культуры «Родина» планируется 28 декабря. Отметим, что на каждой заявленной площадке установят ёлку, снежные фигуры и горки.
Стоимость проведения новогодних мероприятия оценивается в 3 млн 125 тысяч рублей. Деньги направлены из бюджета города. Дороже всего обошлось украшение центра города.
Напомним, как сообщал «Курьер.Среда», у фонтана будет располагаться скульптура изо льда «Я люблю Бердск». Она будет с подсветкой. Кроме того, в этом году впервые каток будет залит предпринимателем. Раньше заливку проводил отдел культуры города совместно с отделом по физической культуре и спорту. Каток будет расположен на месте контактного зоопарка. Предполагается как сдача коньков в аренду, так и посещение пространства со своими собственными коньками.