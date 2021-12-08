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В Бердске начали строить снежный городок около кинотеатра «Орион». На Новый год-2022 потратят более 3 млн рублей из бюджета

2:16:3512/8/2021,Алина Бурова
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Дороже всего обошлось украшение центра города. Около фонтана появится скульптура изо льда «Я люблю Бердск». Она будет с подсветкой.

Праздничные площадки будут расположены в трех местах города. Фото: "Курьер.Среда"

В Бердске ведется активная подготовка к Новом году. Как стало известно «Курьер.Среда», к кинотеатру «Орион» уже привезли снежные глыбы для создания зимних фигур. Праздничное открытие этого новогоднего городка намечено на 26 декабря в 17:00 часов.

К Новому году в Бердске будет украшена и площадка в Новом поселке. Открытие праздничной пространства у Дворца культуры «Родина» планируется 28 декабря. Отметим, что на каждой заявленной площадке установят ёлку, снежные фигуры и горки.

Стоимость проведения новогодних мероприятия оценивается в 3 млн 125 тысяч рублей. Деньги направлены из бюджета города. Дороже всего обошлось украшение центра города.

Напомним, как сообщал «Курьер.Среда», у фонтана будет располагаться скульптура изо льда «Я люблю Бердск». Она будет с подсветкой. Кроме того, в этом году впервые каток будет залит предпринимателем. Раньше заливку проводил отдел культуры города совместно с отделом по физической культуре и спорту. Каток будет расположен на месте контактного зоопарка. Предполагается как сдача коньков в аренду, так и посещение пространства со своими собственными коньками.

Приемка снежных городков начнется уже скоро. Фото: "Курьер.Среда"

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