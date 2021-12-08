10 ценных советов, как перестать чувствовать вину из-за того, что вы кому-то сказали «нет»

Почему трудно сказать «нет»? Существует культурное заблуждение, что говорить «нет» - это грубо или эгоистично. По правде говоря, это ни то ни другое.
Сказать «нет» - значит отказаться принести в жертву то, что вы любите, ради кого-то другого. Это означает, что вы контролируете свое время и эмоции. Это на самом деле делает вас более щедрым, чем тот, кто всегда делает то, что другие хотят от них, пишет yourtango.com.
Давать своему телу необходимую передышку - это не эгоизм - это забота о себе.
Но сказать «нет» не всегда легко. Иногда мы чувствуем себя виноватыми, когда говорим «нет», или беспокоимся, что другие будут рассержены или разочарованы.
Вы когда-нибудь беспокоились о том, как люди могут отреагировать на ваш отказ?
Уменьшите чувство вины и беспокойства из- за того, что вы говорите «нет». Выберите те, которые кажутся вам привлекательными, и пробуйте их в течение дня. Когда вы это сделаете, вы почувствуете себя потрясающе.
Вот 10 советов, как сказать «нет», не чувствуя себя виноватым
1. Определите источник вашей вины и беспокойства по поводу того, что вы говорите «нет»Вы вините себя за то, что чувствуете? Вы единственный, кто чувствует себя виноватым ? Считают ли другие ваше решение отказаться разумным, полезным или вежливым? Вы можете сказать, как только определили его.
Если вы обнаружите, что другие люди часто злятся на то, что вы делаете, или если они кажутся неискренними и осуждающими, когда спрашивают вас о ваших планах, то в ваших отношениях с этими людьми может быть некоторая дисфункция.
Если это так, возможно, пришло время сделать перерыв в этих отношениях. Уберите достаточно эмоционального беспорядка, чтобы вы могли ясно видеть, что происходит в каждом из них.
2. Помните, отказ - это подарокСказать кому-то так или иначе «нет» - это очень щедрый поступок. Когда вы говорите «нет» кому-то другому, вы говорите «да» себе, потому что вы освобождаете место для чего-то более важного для вас.
Так что это своего рода жертва - и она того стоит.
В большинстве случаев, если у вас есть возможность сказать «нет», это потому, что вы позволяете себе заниматься чем-то более значимым и захватывающим, например, работать над собственными проектами, проводить время с друзьями или пробовать новое хобби.
3. Откажитесь от сравненияЭто нормально делать что-то не так, как другие люди. Им тоже нормально говорить «нет». У всех разные цели, мнения и жизненные приоритеты - это хорошо!
Когда вы сравниваете себя с другими или делаете предположения о том, как они себя чувствуют и действуют, вы теряете связь со своими собственными чувствами и намерениями.
Вы начинаете чувствовать себя виноватым, потому что думаете, что они в чем-то лучше, чем вы, но отказ от сравнений помогает вам видеть всех более объективно и ясно.
4. Береги себяИногда, когда вы говорите «нет», это потому, что ваши собственные потребности не удовлетворяются запросами, с которыми вы сталкиваетесь каждый день. Когда вы болеете или устали, трудно что-либо сделать.
Поэтому, если вы обнаружите, что говорите «нет» планам из-за плохого самочувствия, вы можете задать себе несколько вопросов.
Есть ли способы позаботиться о своем здоровье, не жертвуя собственными желаниями?
Поймут ли люди, если вы предложите отложить планы и просто уделить время себе?
Ответы на эти вопросы подчеркивают важность ухода за собой.
5. Разберитесь в общей картинеИногда люди злятся или расстраиваются, когда вы им отказываетесь. Они могут сказать, что вы эгоистичны, но могут не иметь этого в виду. Они могут просто расстроиться.
Подумайте о картине в целом. В чем источник этого разочарования? Что они пытаются от вас получить? Реалистичны ли их ожидания?
Полезно сделать шаг назад и посмотреть на ситуацию в целом, а не просто сосредоточиться на одном конкретном случае.
Вы даже можете обсудить это с близкими друзьями и семьей - они могут иметь некоторое представление о том, что на самом деле происходит с этим человеком или почему они так привязаны к этой конкретной просьбе.
6. Будьте разумны, придумав, как сказать «нет»Когда вы отказываетесь от людей, важно быть разумным. Объясните этому человеку, с чем вы можете справиться, не теряя собственной целостности и не заставляя его чувствовать себя плохо.
Помните, что менять свое мнение о планах на будущее - это нормально, точно так же, как вы узнаете больше о своих границах и потребностях со временем, вы также можете их изменить.
7. Будьте твердыми, а не жесткимиСказать «нет» - это навык, как и любой другой навык, требующий практики. Иногда вы можете сказать «да», когда в глубине души вам хочется сказать «нет», вы можете подумать, насколько сильны ваши намерения на самом деле.
Попробуйте сказать «нет» намеренно, а не по ошибке. Затем сделайте несколько глубоких вдохов, прежде чем сблизиться с другим человеком. Убедитесь, что вы не сдерживаетесь, потому что боитесь последствий своего решения.
8. Будьте честны, но не жестокиНе используйте «нет» как оружие против людей или как наказание за то, к чему они не имеют никакого отношения.
Иногда другие хотят сказать «нет», потому что они эгоистичны или эгоистичны, поэтому важно реагировать мягко и сострадательно, а не жестоко или саркастично.
Когда вы говорите кому-то «нет», помните о собственных мотивах.
9. Проявляйте прощение к себеСказать «нет» может быть непросто , и это нормально, если вы не чувствуете, что полностью контролируете поведение других людей, когда они расстраиваются из-за того, что вы их отвергаете.
Важно то, как вы с этим справитесь. Вы сердитесь или беспокоитесь? Вы хотите сказать «нет», но избегаете этого из-за чувства вины или стыда? Самое главное, относитесь ли вы к себе доброжелательно и с уважением?
Когда вы сурово осуждаете себя за то, что вы сделали, вы фактически не позволяете себе изменить свое поведение к лучшему.
10. Скажите себе «да»Когда вы говорите «да» другим людям, вы иногда начинаете чувствовать себя более далеким от себя. Выделите время для себя и научитесь быть добрее к своим потребностям и желаниям.
Если вы скажете «нет» здоровым образом , другие будут больше уважать вас за это и будут уважать себя больше за уважение к вашим решениям.
Отдавать и получать - это баланс сил.
Сказать «нет», когда вам нужно, - это проявление автономии: вы принимаете собственные решения, основываясь на том, чего вы действительно желаете, а не на том, что от вас ожидают другие.
Отдавать не обязательно означает делать для других - это также может означать прислушиваться к своему внутреннему «я» и жить той жизнью, которой вы действительно хотите жить.
В конце концов, выражение своей силы и контроль над собственной жизнью - вот что заставляет вас чувствовать себя уверенно. Когда вы учитесь говорить «нет», вы часто говорите «да» чему-то более существенному - абсолютной свободе и автономии.