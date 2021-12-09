Родные велосипедиста, которого насмерть сбили в Бердске, примирились с виновником аварии

Страшная трагедия произошла в Бердске 30 апреля текущего года. Грузовик «Хёндэ» выезжал со стороны бэмзовской промплощадки на улицу Боровая в районе ЛДС «Бердск» и сбил велосипедиста, который ехал по главной дороге по улице Боровая со стороны улицы Микрорайон. К сожалению, последний получил серьезные травмы. Врачи два дня боролись за его жизнь, но так и не смогли спасти – 2 мая он скончался.
После этого правоохранители возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ: нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Водителю грозило до пяти лет лишения свободы.
Дело дошло до суда, в котором обвиняемый полностью признал вину и извинился перед родными погибшего велосипедиста. Они попросили прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон. По их словам, обвиняемый полностью возместил причиненный им вред – он возместил расходы на похороны в сумме 130 тыс. рублей и выплатил 1,4 млн рублей в счёт компенсации морального вреда. В тоге, суд закрыл уголовное дело в связи с примирением сторон.