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Родные велосипедиста, которого насмерть сбили в Бердске, примирились с виновником аварии

3:53:5612/9/2021
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Водитель грузовика извинился и возместил моральный вред, а также оплатил похороны.

Велосипедист скончался в больнице. Фото: pixabay

Страшная трагедия произошла в Бердске 30 апреля текущего года. Грузовик «Хёндэ» выезжал со стороны бэмзовской промплощадки на улицу Боровая в районе ЛДС «Бердск» и сбил велосипедиста, который ехал по главной дороге по улице Боровая со стороны улицы Микрорайон. К сожалению, последний получил серьезные травмы. Врачи два дня боролись за его жизнь, но так и не смогли спасти – 2 мая он скончался.

После этого правоохранители возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ: нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Водителю грозило до пяти лет лишения свободы.

Дело дошло до суда, в котором обвиняемый полностью признал вину и извинился перед родными погибшего велосипедиста. Они попросили прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон. По их словам, обвиняемый полностью возместил причиненный им вред – он возместил расходы на похороны в сумме 130 тыс. рублей и выплатил 1,4 млн рублей в счёт компенсации морального вреда. В тоге, суд закрыл уголовное дело в связи с примирением сторон.

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