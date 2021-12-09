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Чудеса при жизни и после смерти: какие события заставляют поверить в Божественное покровительство Иннокентию Иркутскому. Где хранятся мощи святого

3:00:5512/9/2021,София Мальцева
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Из-за того, что его не впусти в Китай, он был бездомным, безработным, без дохода, за тысячи миль от своего дома.

Святой Иннокентий очень много сделал для Иркутского храма. Фото: Pixabay.com

Святого Иннокентия Иркутского вспоминает православная церковь 10 декабря. Святитель вырос на Украине. Он устроился на работу переводчиком, и, по приказу Петра Первого направился исповедовать православие в Китай. Однако добравшись до границы, власти города Пекина не впустили святителя, и тогда ему пришлось остаться служить в Иркутском храме священником.

Святой Иннокентий, епископ Иркутский, (в миру Иоанн) происходил из знатного рода Кульчицких. Его родители переехали с Волыни в Черниговскую область в середине семнадцатого веке. Он принял монашеский постриг в 1710 году и был назначен преподавателем Московской славяно-греко-латинской академии в качестве профессора богословия.

Святой Иннокентий мог бы вести комфортную жизнь городского монаха-священника-профессора. Но в 1721 году, с согласия Петра Великого, святой Иннокентий был рукоположен во епископа Китайского.

Из-за того, что его не впусти в Китай, он был бездомным, безработным, без дохода, за тысячи миль от своего дома. Поэтому первое время, святому Иннокентию приходилось выживать на границе с Китаем в Селенгинске. После чего его направили в Иркутск. В 1731 году, после немногим более четырех лет пребывания епископом Иркутским, святой скончался и был погребен под алтарем деревянной церкви Вознесенского монастыря, где он жил.

В 1766 году, когда в церкви случился пожар, то служители обнаружили было, что огонь не только не причинил вреда телу святого Иннокентия, но и что оно осталось “нетленным”. Между 1766 и 1800 годами множество чудес было совершено благодаря его мощам. Люди приходили, молились и исцелялись от различных болезней.

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