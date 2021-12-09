Чудеса при жизни и после смерти: какие события заставляют поверить в Божественное покровительство Иннокентию Иркутскому. Где хранятся мощи святого

Святого Иннокентия Иркутского вспоминает православная церковь 10 декабря. Святитель вырос на Украине. Он устроился на работу переводчиком, и, по приказу Петра Первого направился исповедовать православие в Китай. Однако добравшись до границы, власти города Пекина не впустили святителя, и тогда ему пришлось остаться служить в Иркутском храме священником.
Святой Иннокентий, епископ Иркутский, (в миру Иоанн) происходил из знатного рода Кульчицких. Его родители переехали с Волыни в Черниговскую область в середине семнадцатого веке. Он принял монашеский постриг в 1710 году и был назначен преподавателем Московской славяно-греко-латинской академии в качестве профессора богословия.
Святой Иннокентий мог бы вести комфортную жизнь городского монаха-священника-профессора. Но в 1721 году, с согласия Петра Великого, святой Иннокентий был рукоположен во епископа Китайского.
Из-за того, что его не впусти в Китай, он был бездомным, безработным, без дохода, за тысячи миль от своего дома. Поэтому первое время, святому Иннокентию приходилось выживать на границе с Китаем в Селенгинске. После чего его направили в Иркутск. В 1731 году, после немногим более четырех лет пребывания епископом Иркутским, святой скончался и был погребен под алтарем деревянной церкви Вознесенского монастыря, где он жил.
В 1766 году, когда в церкви случился пожар, то служители обнаружили было, что огонь не только не причинил вреда телу святого Иннокентия, но и что оно осталось “нетленным”. Между 1766 и 1800 годами множество чудес было совершено благодаря его мощам. Люди приходили, молились и исцелялись от различных болезней.