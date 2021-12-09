Как можно защитить себя от нового варианта Омикрона?

Как я могу защитить себя от нового варианта омикрона ?
Точно так же, как вы защищаете себя от COVID-19, вызванного любым другим вариантом: сделайте вакцинацию, если вы еще этого не сделали, сделайте ревакцинацию, если вы соответствуете критериям, и усилите другие меры предосторожности, которые вы, возможно, расслабились, например, наденьте маску и избегайте толпы, пишетmedicalxpress.com.
Несмотря на то, что омикрон привлекает все внимание, подавляющая причина инфекций и смертей во многих местах остается экстраконтагиозным дельта- вариантом.
«Дельта представляет собой реальный риск прямо сейчас. Омикрон - неопределенная угроза», - сказал Associated Press доктор Фрэнсис Коллинз, директор Национального института здравоохранения США. Независимо от типа коронавируса, Коллинз сказал, что «мы знаем, что делать».
Потребуется несколько недель, чтобы изучить ключевые аспекты этого последнего варианта, в том числе узнать, является ли он более заразным, вызывает ли более тяжелое заболевание или ускользает от иммунитета - и если да, то насколько.
Между тем, «что нам нужно сделать, так это добавить больше уровней защиты», - говорит д-р Джули Вайшампаян из Общества инфекционных болезней Америки. Это особенно важно, если вы путешествуете по праздникам и собираетесь за углом.
Бустерный выстрел - один из таких слоев. Добавленная доза вызывает большой скачок в антителах, борющихся с вирусами. Даже если антитела не окажутся столь же эффективными против омикрона, как против других вариантов, просто их большее количество может компенсировать - в дополнение к усилению защиты от дельта.
Помимо маскировки, избегания скопления людей и улучшения вентиляции, еще одним защитным шагом является тестирование. Это рекомендуется для всех, кто имеет симптомы COVID-19 или потенциально подвергался воздействию вируса. Но это также может помочь обеспечить безопасность перед праздничными собраниями, даже если все присутствующие были вакцинированы, - говорит Вайшампаян.