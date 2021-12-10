Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
10.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Мэра Бердска сможет снять с должности Андрей Травников: Новый закон Путина одобрила Госдума во втором чтении

4:44:1712/10/2021
0

Процедура отрешения от должности глав муниципалитетов, в том числе, мэра города, будет рассмотрена в законодательстве о местном самоуправлении, проект которого уже готовится.

Евгений Шестернин руководит Бердском уже шесть лет. Фото: "Курьер.Среда"

Сможет ли губернатор отправить мэра в отставку, на такой вопрос уже получен ответ в Госдуме России.

8 декабря депутаты Государственная дума России одобрила во втором и основном чтении законопроект о единой системе публичной власти, который позволяет губернаторам избираться более двух сроков подряд. В документе говорится, что федеральные, региональные и местные органы власти "в их совокупности входят в единую систему публичной власти", при этом их согласованное функционирование обеспечивает президент России. Кроме того, согласно закону, президент России сможет отправлять в отставку губернаторов в связи с утратой доверия, не объясняя причин. Ранее для этого ему требовались основания, подтвержденные правоохранительными органами или судом.

Совсем скоро губернатор как высшее должностное лицо региона станет "обязательным органом публичной власти", а его должность будет официально звучать как "глава" с дальнейшим указанием субъект. Срок полномочий главы региона будет фиксированным - пять лет.

- Во время своего выступления на заседании Госдумы председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы такие рассуждения подтвердил. С интересом ждем, что на этот раз нам предложит Комитет по государственному строительству и каковы будут критерии для отставки мэров, - сообщил депутат Госдумы по избирательному округу № 137 Искитимского района Новосибирской области Александр Аксененко.

Как прокомментировал «Курьер.Среда» заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко 9 декабря, процедура отрешения от должности глав муниципалитетов, в том числе, мэра города, будет рассмотрена в законодательстве о местном самоуправлении, проект которого уже готовится.

Напомним, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, пока не вызывал нареканий у главы государства. В Бердске главой города уже шесть лет является Евгений Шестернин. Он снова одержал победу на выборах 25 декабря 2020 года. В этот день бердские депутаты проголосовали за кандидатуру Шестернина в ходе конкурса по выборам мэра. Ему отдали 25 голосов из 27 возможных.

В 2015 году, когда Шестернина впервые избрали на высший муниципальный пост в Бердске, инаугурация состоялась 8 декабря — через две недели после победы в конкурсе на пост главы города.. На торжественную церемонию прибыли первые лица Новосибирской области — тогда еще губернатор региона Владимир Городецкий, члены правительства, депутаты Госдумы и области, митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. Он благословил вновь избранного градоначальника. В 11.40 Евгений Анатольевич произнес клятву верно служить Бердску и его жителям. В прошлом году он отказался от пышной церемонии в связи с пандемией коронавируса. Посмотрите, как это было в 2015 году.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
госдумазаконопроектотставка. доверие
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Кто первый уйдет с поста мэра?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Путин заявил, что в 90-х в правительстве работали сотрудники ЦРУ
4:31:33 12/10/2021
Путин заявил, что в 90-х в правительстве работали сотрудники ЦРУ
О чем молятся святому Серафиму. Текст главной молитвы для чтения 11 декабря
4:30:39 12/10/2021
О чем молятся святому Серафиму. Текст главной молитвы для чтения 11 декабря
БердскВ Бердске из-за коронавируса закрыли 21 класс в школах и 5 групп в детских садах
4:22:39 12/10/2021
В Бердске из-за коронавируса закрыли 21 класс в школах и 5 групп в детских садах
В Новосибирске спецслужбы проверяют ТРЦ Галерея после сообщения о минировании
4:18:24 12/10/2021
В Новосибирске спецслужбы проверяют ТРЦ Галерея после сообщения о минировании
БердскКак бороться с наркоманами в СМИ: ОДМ Бердска просит помощи у горожан, которые боятся закладчиков на тропах в лесу
4:07:30 12/10/2021
Как бороться с наркоманами в СМИ: ОДМ Бердска просит помощи у горожан, которые боятся закладчиков на тропах в лесу
Депутат партии «Яблоко» показал гениталии на онлайн-конференции
4:02:01 12/10/2021
Депутат партии «Яблоко» показал гениталии на онлайн-конференции
Можно ли 11 декабря убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти священномученика Серафима?
4:00:33 12/10/2021
Можно ли 11 декабря убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти священномученика Серафима?
В Новосибирской области мигрант насмерть забил ножом свою знакомую. Ее подруга получила 8 ударов, но осталась жива
3:51:35 12/10/2021
В Новосибирской области мигрант насмерть забил ножом свою знакомую. Ее подруга получила 8 ударов, но осталась жива
БердскВ Бердске пяти домам на Микрорайоне вернули отопление после экстренного отключения из-за порыва трубы в минус 25 мороза
3:36:30 12/10/2021
В Бердске пяти домам на Микрорайоне вернули отопление после экстренного отключения из-за порыва трубы в минус 25 мороза
В Мексике погибли 49 мигрантов в перевернувшемся трейлере
3:32:23 12/10/2021
В Мексике погибли 49 мигрантов в перевернувшемся трейлере