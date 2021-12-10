Мэра Бердска сможет снять с должности Андрей Травников: Новый закон Путина одобрила Госдума во втором чтении

Сможет ли губернатор отправить мэра в отставку, на такой вопрос уже получен ответ в Госдуме России.
8 декабря депутаты Государственная дума России одобрила во втором и основном чтении законопроект о единой системе публичной власти, который позволяет губернаторам избираться более двух сроков подряд. В документе говорится, что федеральные, региональные и местные органы власти "в их совокупности входят в единую систему публичной власти", при этом их согласованное функционирование обеспечивает президент России. Кроме того, согласно закону, президент России сможет отправлять в отставку губернаторов в связи с утратой доверия, не объясняя причин. Ранее для этого ему требовались основания, подтвержденные правоохранительными органами или судом.
Совсем скоро губернатор как высшее должностное лицо региона станет "обязательным органом публичной власти", а его должность будет официально звучать как "глава" с дальнейшим указанием субъект. Срок полномочий главы региона будет фиксированным - пять лет.
- Во время своего выступления на заседании Госдумы председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы такие рассуждения подтвердил. С интересом ждем, что на этот раз нам предложит Комитет по государственному строительству и каковы будут критерии для отставки мэров, - сообщил депутат Госдумы по избирательному округу № 137 Искитимского района Новосибирской области Александр Аксененко.
Как прокомментировал «Курьер.Среда» заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко 9 декабря, процедура отрешения от должности глав муниципалитетов, в том числе, мэра города, будет рассмотрена в законодательстве о местном самоуправлении, проект которого уже готовится.
Напомним, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, пока не вызывал нареканий у главы государства. В Бердске главой города уже шесть лет является Евгений Шестернин. Он снова одержал победу на выборах 25 декабря 2020 года. В этот день бердские депутаты проголосовали за кандидатуру Шестернина в ходе конкурса по выборам мэра. Ему отдали 25 голосов из 27 возможных.
В 2015 году, когда Шестернина впервые избрали на высший муниципальный пост в Бердске, инаугурация состоялась 8 декабря — через две недели после победы в конкурсе на пост главы города.. На торжественную церемонию прибыли первые лица Новосибирской области — тогда еще губернатор региона Владимир Городецкий, члены правительства, депутаты Госдумы и области, митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. Он благословил вновь избранного градоначальника. В 11.40 Евгений Анатольевич произнес клятву верно служить Бердску и его жителям. В прошлом году он отказался от пышной церемонии в связи с пандемией коронавируса. Посмотрите, как это было в 2015 году.