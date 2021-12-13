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Молитва о хорошем женихе для себя и для дочери: текст обращения к святому Андрею Первозванному

2:30:5012/13/2021,София Мальцева
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Он произнес вдохновенную проповедь, в которой рассказал людям о силе духа и важности распятия Иисуса.

Для этого необходимо прийти в храм, зажечь свечу перед ликом Господа и помолиться. Фото: Pixabay.com

13 декабря отмечается память одного из самых значимых святых Апостола Андрея. Считается, что он был первым, кого позвал Иисус Христос следовать за собой. Поэтому ему было дано второе имя Первозванный.

Апостол Андрей был во многих восточных странах. Обращая язычников ко Христу, апостол сотворил много чудес, исцелял людей от страшных болезней, возвращал зрение и наставлял мудрыми советами. За свою апостольскую миссию святой Андрей был арестован в городе Патры. Этот город стал остановкой для апостола Андрея Первозванного в Греции. Он располагался недалеко от Патрского залива. Святому Андрею удалось исцелить многих местных жителей, возложив на них руки. Благородная Максимилла была среди тех, кто был исцелен. Она уверовала в Бога и стала ученицей Первосвященника. Другие жители города также стали глубоко религиозными. Это и стало причиной ожесточения местного правителя Эгеата к Андрею Первозванному. Он приказал его распять. Однако это решение нисколько не испугало Андрея. Он произнес вдохновенную проповедь, в которой рассказал людям о силе духа и важности распятия Иисуса.

Во время правления императора Констанция II мощи святого Андрея были вывезены из Патр и с почестями погребены в Городе – той же бывшей деревне Византион, где святой Андрей назначил Стаха епископом.

На Руси считалось, что именно к апостолу Андрею нужно приходить девушкам, которые долго не могут выйти замуж или хотят узнать какой жених у них будет. Для этого необходимо прийти в храм, зажечь свечу перед ликом Господа и обратиться к Андрею.

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