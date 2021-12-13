Четыре продукта на завтрак, которые помогут избавиться от жира на животе

Многие из нас виновны в том, что бросили в рот круассан или маффин, когда выбегаем из дома по утрам. Но если вы хотите избавиться от жира на животе, вам нужно больше внимания уделять выбору завтрака, пишет thesun.co.uk.
Оказывается, здоровый завтрак поможет вам сделать правильный выбор в течение дня.
Одно исследование с участием более 1300 швейцарцев показало, что у участников, которые ели здоровый завтрак из йогурта, фруктов и орехов, было меньше жира в желудке, чем у тех, кто ел хлопья или тосты со спредом.
Исследователи заявили, что это «частично объясняется их более здоровым питанием в течение остальной части дня».
Но важно отметить, что добавление одного нового вида пищи в ваш рацион не приведет к таянию жира на животе. Вы не можете надеяться, что некоторые ягоды на завтрак уменьшат вашу талию, если вы все еще едите еду на вынос каждый вечер.
По сути, сжигание жира - это сочетание более здорового питания и большего количества физических упражнений, и это касается и области живота.
Но есть некоторые ключевые диетические привычки, которые помогут с потерей жира на животе - увеличение потребления белка и клетчатки, при этом не переусердствуйте с углеводами или сахаром.
ЯйцаКак тебе яйца по утрам?
Независимо от ответа, если вы потратите время и силы, чтобы сначала их разбудить, вы получите выигрышный завтрак, говорят эксперты.
Роб Хобсон, диетолог из Лондона и глава Healthspan, сказал The Sun: «Яйца - это завтрак чемпионов, если у вас есть время.
«Вы можете перемешать их за пару минут и съесть на каком-нибудь коричневом тосте или бублике из непросеянной муки».
Он также порекомендовал омлет, может быть, с овощами или фруктами, или яйца-пашот с сыром халуми.
Было доказано, что яйца являются полезным способом начать день, поскольку они сытно, что снижает вероятность того, что вы будете искать закуски в 11 часов утра.
Яйца богаты белком, который сытнее, чем углеводы или жиры, и изобилуют необходимыми питательными веществами.
Одно исследование показало, что мужчины, которые ели яйца на завтрак, ели на 270-470 меньше калорий во время обеда по сравнению с теми, кто первым делом ел хлопья, тосты или круассаны.
Это обязательно будет полезно для поддержания вашей талии.
Доктор Маюр Ранчордас, физиолог и спортивный диетолог из Sheffield Hallam, сказал, что вам все равно нужно быть осторожным за завтраком, чтобы не накапливать слишком много калорий, даже если продукты здоровые.
Он предупредил: «Если у вас есть два ломтика тоста из непросеянной муки, яйца-пашот, лосось и авокадо, это от 700 до 800 калорий на один завтрак».
ЙогуртБыло установлено, что регулярное употребление йогурта снижает риск лишнего веса и ожирения.
Одно исследование, проведенное в Университете Теннесси, показало, что люди, соблюдающие диету, которые ели три порции йогурта в день, теряли в среднем на 61 процент больше жира на животе по сравнению с теми, кто придерживался диеты без йогурта.
Маловероятно, что вы будете есть три порции йогурта в день, но исследование просто доказывает важность таких питательных веществ, как кальций, для здорового похудания.
Доктор Майкл Земель, возглавлявший исследование, сказал: «Йогурт не только помог участникам исследования сбросить больше веса - средняя потеря веса составила 13 фунтов - - они были примерно в два раза эффективнее в поддержании сухой мышечной массы.
«Это очень важный момент при соблюдении диеты. Вы хотите сбросить жир, а не мышцы. Мышцы помогают сжигать калории, но они часто нарушаются во время похудания.
«Мораль истории о кальции - не отказываться от молочных продуктов во время диеты».
Йогурт также содержит много белка, а белок творит чудеса, помогая избавиться от жира.
Единственным недостатком молочного продукта является то, что вы можете легко и случайно выбрать тот, который на самом деле может помешать достижению ваших целей по снижению веса.
Роб сказал: «Фруктовые йогурты содержат много сахара - до того же количества, что и плитка шоколада.
«Так что выбирайте натуральный или греческий йогурт.
«Если вы едите слишком много сахара, вы, очевидно, увеличиваете риск набора веса, и в конечном итоге у вас может быть повышенный или пониженный уровень сахара.
«Если у вас всплеск сахара, за которым следует его низкий уровень, вы можете поискать сладкие продукты, которые снова вернут вас в норму».
КашаКаша - популярный выбор многих людей, которые хотят сытный, питательный и легкий завтрак. Было доказано, что он поддерживает здоровый вес.
Например, одно исследование, в котором отслеживалось питание 22 000 взрослых в США, показало, что у тех, кто ел овсянку, были более низкие ИМТ и размер талии.
Исследователи сказали, что это может быть связано с тем, что участники в целом придерживались лучших диет, предполагая, что это лучший выбор для тех, кто легко худ.
Ведущий диетолог Сьюзи Баррелл говорит, что овес - это «углеводы с низким ГИ».
Она сказала: «Если вам нравятся хлопья, обратите внимание на варианты мюсли с низким содержанием сахара или овсяные хлопья, также можно добавить свежие фрукты».
Продукты с низким ГИ - это продукты , которые выделяют энергию медленнее, чем продукты с высоким ГИ.
Некоторые эксперты предлагают использовать продукты с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров и белков, чтобы со временем живот стал более плоским.
Но пока вы сокращаете потребление чрезмерно переработанных углеводов, таких как выпечка, печенье и торты, вы увидите некоторые преимущества, независимо от того, чем вы занимаетесь.
Овес очень универсален и быстро готовится.
Чтобы съесть их горячими, смешайте 50 г овсяных хлопьев или овсяных хлопьев быстрого приготовления с 200 мл (или больше для жидкой каши) полуобезжиренного молока в миске и поставьте в микроволновую печь на полную мощность в течение двух минут.
Чтобы они остыли (и заранее приготовили), смешайте овсяные хлопья с йогуртом или молоком и оставьте на ночь в холодильнике.
Сверху добавьте в любой вариант фрукты, например малину, банановое пюре или манго. Некоторым людям также нравится добавлять немного меда для сладости.
СмузиОдин из главных советов Ассоциации диетологов Великобритании на завтрак - включать фрукты и овощи.
В нем говорится: «Во время завтрака о фруктах и овощах часто забывают. Это отличная возможность добавить немного в наш день, и есть много вкусных вариантов ».
По данным Национальной службы здравоохранения, фрукты и овощи содержат клетчатку, которая «заставляет нас чувствовать себя сытыми» и способствует снижению риска заболеваний.
Предполагается, что мы должны съедать 30 г клетчатки каждый день, но большинство из них едва достигают 20 г.
Может показаться трудным - иногда неприятным ощущением - есть зелень в утреннем приёме пищи.
Но их легко замаскировать в смузи, которые также являются отличным вариантом для завтрака в дороге или за офисным столом.
Вы можете добавить в него богатые витаминами и минералами ингредиенты, такие как шпинат, капуста, авокадо, имбирь, - которые обычно не входят в состав зернового завтрака.
Смузи могут получить плохую репутацию (особенно если они куплены в магазине), потому что они могут стать довольно калорийными, если вы не будете осторожны.
Но Роб сказал: «Мне не нравится ничего, что удерживает людей от фруктов и овощей.
«Если вы едите их целиком, вы получаете пользу от клетчатки, а не от экстракта сока».