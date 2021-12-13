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Модель из Индии Харнааз Сандху стала обладательницей титула «Мисс Вселенная»

3:42:1812/13/2021
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Россию в конкурсе представляла 21-летняя Ралина Арабова. Она является уроженкой Казани.

Модель из Индии победила в конкурсе "Мисс Вселенная". Фото: Instagram
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Модель из Индии Харнааз Сандху, которой 21 год, стала Miss Universe. Юбилейный 70-ы конкурс прошел в городе Эйлат в Израиле. Известно, что молодая девушка стала третьей представительницей Индии, которая победила в таком конкурсе. Победительница работает администратором, а в свободное время подрабатывает в качестве модели и актрисы. Также Сандху выступает за расширение прав женщин и ограничение выбросов углекислого газа.

Ведущим конкурса был комик Стив Харли, который сразу после объявления результатов попросил модель помяукать. Сандху сказала, что неплохо изображает животных и не стала отказывать ведущему в такой просьбе. А Россию в конкурсе представляла 21-летняя Ралина Арабова. Она является уроженкой Казани. Финал такого конкурса проходил впервые в Израиле.

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модельиндиямисс вселенная
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