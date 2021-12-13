Лариса Долина обвинила в ханжестве подписчицу за замечание о голых коленках

Вокалист и педагог Лариса Долина в свои 66 лет находится в отличной форме, она обладает стройной фигурой и красивой формой ног. Чего совсем не стесняется и даже делится снимками своего тела с подписчиками. Так одна из фотографий, которая была опубликована в Instagram исполнительницы вызвала массу обсуждений среди пользователей. На снимке Долина стоит с букетом в руках в коротком платье, у звезды открыты колени. Одна из подписчиц осталась недовольна таким постом, затронув в комментарии даже Аллу Пугачеву.
– Такие наряды в вашем возрасте уже не актуальны, это, кстати, Аллу Пугачеву тоже касается, я все понимаю, красивое тело, хочется поделиться, но колени некрасиво, лучше бы их прикрыть, – написала комментатор.
В ответ на такое высказывание Долина назвала девушку ханжой и сказала, что возраст тут не имеет никакого значения. А остальные пользователи бросились на защиту певицы, говоря о том, что колени и вообще тело могут быть красивыми в любом возрасте. Что говорит о том, что Долина может смело публиковать снимки подобного рода.