Создатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пережил инсульт в лондонской тюрьме

Основатель организации «Викиликс» Джулиан Ассанж перенес инсульт в лондонской тюрьме Белмарш. Такое заявление сделала невеста заключенного Стелла Моррис. По информации женщины, все сучилось 27 октября во время выступления главы WikiLeaks по видеосвязи в Высоком суде Лондона. Моррис заявляет, что приступ мог случиться из-за стрессового состояния или же общего фона здоровья.
Инсульт повлиял на организм основателя: у него опущено правое веко, случаются провалы в памяти и признаки неврологического повреждения. Также известно, что Ассанж прошел МРТ головного мозга, сейчас он принимает препараты от инсульта. Информация о плохом состоянии здоровья Ассанжа была в прессе и ранее. Когда бизнесмен появлялся на судебных заседаниях, он плохо выглядел. По словам родных осужденного, голос у него также не здоров.
Орден на арест Ассанжа был получен еще в 2010 году. Его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании.