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Госдума сняла с рассмотрения закон о QR-кодах и отправила его на доработку

2:04:4812/13/2021
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Решение о введение режима QR-кодов или наличия антител от COVID-19 на поездах и при покупке авиабилетов будет обсуждаться на Совете Госдумы в понедельник, 13 декабря.

В России объяснили доработку законопроекта о QR-кодах. Pixabay.com.

В России Минтранс и Госдума пришли к решению о том, что законопроект о QR-кодах на транспорте нужно доработать. По информации пресс-службы ведомства, в доработках будут учтены мнение президента России Владимира Путина и консультации министра с председателем правительства. Также известно, что в переработке закона будут принимать участие представители бизнеса.

А ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения. Соответствующее решение о введение режима QR-кодов или наличия антител от COVID-19 на поездах и при покупке авиабилетов будет обсуждаться на Совете Госдумы в понедельник, 13 декабря. А 12 Ноября в Госдуме появился проект поправок об использовании цифровых документов, подтверждающих факт вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание.

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