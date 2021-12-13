Запрет алкоголя на Новый год в России: С какого числа будет запрещено продавать алкоголь на 31 декабря 2021 и январь 2022 года

Традиционное празднование Нового года-2022 в России под угрозой - член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что накануне праздника необходимо ограничить продажу алкоголя.
По его словам, алкоголь - это мощный уничтожитель россиян. Он отметил, что некоторые граждане страны не знают меру в употреблении спиртного, что вредит их здоровью. Ограничить продажу алкоголя или нет в канун новогодних праздников - станет известно до 15 декабря на заседании межфракционной депутатской рабочей группы. Предполагается, что на заседание придут представители МВД, прокуратуры, Росалкогольрегулирования, Минпромторга, Минздрава и Минтруда.
Как сообщал "Курьер.Среда", алкоголь в России продают с 09:00 до 22:00. Выпить полс указанного времени можно в ресторанах и клубах. Стоит отметить, что и в декабре 2020 года Султан Хамзаев заявлял, что продажу алкоголя перед 31 декабря стоит ограничить, однако такие меры не были приняты руководством страны.
Кстати, Хамзаев предлагает россиянам альтернативу алкоголя и просит власть сделать бесплатными посещения культурно-досуговых учреждений на новогодние праздники. Это, по мнению чиновника, спасет россиян от алкоголизма.