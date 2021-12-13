14 декабря – день памяти пророка Наума: что предсказал святой

Наум был ветхозаветным и “второстепенным” пророком, чьи пророчества были записаны в Библии. Он предсказал конец Ассирийской империи и ее столицы Ниневии очень ярко.
Однако мало что известно о личности Науме. На самом деле все, что можно узнать о Науме, взято из книги, носящей его имя.
Его имя означает “Утешитель”. Он был из города Элкош, города, местонахождение которого сегодня неизвестно, хотя он находился где-то в Галилее.
Пророчество Наума считается очень точным, написано незадолго до падения Ассирии, что есть много историков, которые смотрят на это как на историю.
Известно, что пророка Иону послали к народу Ниневии, столицы Ассирии, чтобы рассказать о суде Божием. В это время ассирийцы раскаялись в своих нечестивых поступках и обратились к Богу. И Бог милостиво пощадил их.
Однако со временем они снова вернулись к своим языческим обычаям и безбожному образу жизни. Господь послал Наума, чтобы тот сообщил, что на этот раз не раскаяние не поможет. И пощады не будет. На этот раз нация, известная своей гордостью и силой, будет полностью истреблена.
В течение примерно 20 лет после пророчества Наума армия вавилонян и мидян приблизилась к городу и осадила его. Предсказание состояло в том, что внезапное повышение уровня реки Тигр вызовет прорыв в стенах, и что вторгшиеся армии ворвутся в город, разграбив и разрушив его.