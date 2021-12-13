Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
13.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

14 декабря – день памяти пророка Наума: что предсказал святой

4:00:0212/13/2021,София Мальцева
0

Его имя означает “Утешитель”. Он был из города Элкош, города, местонахождение которого сегодня неизвестно, хотя он находился где-то в Галилее.

Предсказание состояло в том, что внезапное повышение уровня реки Тигр вызовет прорыв в стенах, и что вторгшиеся армии ворвутся в город, разграбив и разрушив его. Фото: Pixabay.com

Наум был ветхозаветным и “второстепенным” пророком, чьи пророчества были записаны в Библии. Он предсказал конец Ассирийской империи и ее столицы Ниневии очень ярко.

Однако мало что известно о личности Науме. На самом деле все, что можно узнать о Науме, взято из книги, носящей его имя.

Его имя означает “Утешитель”. Он был из города Элкош, города, местонахождение которого сегодня неизвестно, хотя он находился где-то в Галилее.

Пророчество Наума считается очень точным, написано незадолго до падения Ассирии, что есть много историков, которые смотрят на это как на историю.

Известно, что пророка Иону послали к народу Ниневии, столицы Ассирии, чтобы рассказать о суде Божием. В это время ассирийцы раскаялись в своих нечестивых поступках и обратились к Богу. И Бог милостиво пощадил их.

Однако со временем они снова вернулись к своим языческим обычаям и безбожному образу жизни. Господь послал Наума, чтобы тот сообщил, что на этот раз не раскаяние не поможет. И пощады не будет. На этот раз нация, известная своей гордостью и силой, будет полностью истреблена.

В течение примерно 20 лет после пророчества Наума армия вавилонян и мидян приблизилась к городу и осадила его. Предсказание состояло в том, что внезапное повышение уровня реки Тигр вызовет прорыв в стенах, и что вторгшиеся армии ворвутся в город, разграбив и разрушив его.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
историяхристианство.второстепенный Пророк Наумветхий завет
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как проводите этот день?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Лариса Долина обвинила в ханжестве подписчицу за замечание о голых коленках
3:56:09 12/13/2021
Лариса Долина обвинила в ханжестве подписчицу за замечание о голых коленках
Бердск«Весь ресепшен был заставлен алкоголем»: Почему в сауне «Океан» Бердска 32-летний гость поскользнулся и получил сотрясение мозга - версия «тайного» свидетеля
3:51:05 12/13/2021
«Весь ресепшен был заставлен алкоголем»: Почему в сауне «Океан» Бердска 32-летний гость поскользнулся и получил сотрясение мозга - версия «тайного» свидетеля
Модель из Индии Харнааз Сандху стала обладательницей титула «Мисс Вселенная»
3:42:18 12/13/2021
Модель из Индии Харнааз Сандху стала обладательницей титула «Мисс Вселенная»
БердскВ ЦГБ Бердска завезли вакцину от коронавируса «КовиВак». Теперь в городе все одобренные в России прививки
3:30:48 12/13/2021
В ЦГБ Бердска завезли вакцину от коронавируса «КовиВак». Теперь в городе все одобренные в России прививки
13 декабря - день Ангела и именины у Андреев: значение имени и молитва в честь покровителя – святого Андрея Первозванного
3:30:36 12/13/2021
13 декабря - день Ангела и именины у Андреев: значение имени и молитва в честь покровителя – святого Андрея Первозванного
«Хоронили в закрытом гробу, неузнаваемый был. Оказался в эпицентре взрыва»: Родные погибших горняков в шахте «Листвяжная» рассказали о взрыве из-за метана - репортаж из Кузбасса
3:24:16 12/13/2021
«Хоронили в закрытом гробу, неузнаваемый был. Оказался в эпицентре взрыва»: Родные погибших горняков в шахте «Листвяжная» рассказали о взрыве из-за метана - репортаж из Кузбасса
Певец Григорий Лепс решил развестись после 20 лет брака
3:12:33 12/13/2021
Певец Григорий Лепс решил развестись после 20 лет брака
Чтение карт Таро на 13 декабря 2021 года для каждого знака зодиака
3:09:12 12/13/2021
Чтение карт Таро на 13 декабря 2021 года для каждого знака зодиака
Госдума отклонила законопроект о ежегодных выплатах для школьников в 10 тысяч рублей
3:03:36 12/13/2021
Госдума отклонила законопроект о ежегодных выплатах для школьников в 10 тысяч рублей
Почему флаг с распятия Андрея Первозванного стал символом военно-морского флота России
3:00:53 12/13/2021
Почему флаг с распятия Андрея Первозванного стал символом военно-морского флота России