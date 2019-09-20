Подполковник юстиции возглавила следственный отдел полиции Бердска

Пост руководителя заняла следователь с 26-летним стажем. С 16 сентября официально пост начальника следственного отдела бердского отдела МВД России заняла Ирина Кожакина. Свою службу в органах внутренних дел Ирина Владимировна начала с работы следователем милиции в 1993 году. В течение нескольких десятков лет Ирина Кожакина дослужилась до звания подполковника юстиции и неоднократно поощрялась руководством, имеет награды за высокие результаты в оперативно-служебной деятельности, добросовестное исполнение служебных обязанностей. До официального назначения исполняла обязанности начальника следствия. Прежний руководитель СО полиции Алексей Зорин был осуждён за продажу вещдоками. Бердский суд вынес приговор экс-полицейскому, но областной суд вернул его на новое расследование. Александра Бурковская, фото автора
Пост руководителя заняла следователь с 26-летним стажем.
С 16 сентября официально пост начальника следственного отдела бердского отдела МВД России заняла Ирина Кожакина. Свою службу в органах внутренних дел Ирина Владимировна начала с работы следователем милиции в 1993 году. В течение нескольких десятков лет Ирина Кожакина дослужилась до звания подполковника юстиции и неоднократно поощрялась руководством, имеет награды за высокие результаты в оперативно-служебной деятельности, добросовестное исполнение служебных обязанностей. До официального назначения исполняла обязанности начальника следствия.
Прежний руководитель СО полиции Алексей Зорин был осуждён за продажу вещдоками. Бердский суд вынес приговор экс-полицейскому, но областной суд вернул его на новое расследование.
Александра Бурковская, фото автора