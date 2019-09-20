Подполковник юстиции возглавила следственный отдел полиции Бердска
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Подполковник юстиции возглавила следственный отдел полиции Бердска

7:46:319/20/2019
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Пост руководителя заняла следователь с 26-летним стажем.

С 16 сентября официально пост начальника следственного отдела бердского отдела МВД России заняла Ирина Кожакина. Свою службу в органах внутренних дел Ирина Владимировна начала с работы следователем милиции в 1993 году. В течение нескольких десятков лет Ирина Кожакина дослужилась до звания подполковника юстиции и неоднократно поощрялась руководством, имеет награды за высокие результаты в оперативно-служебной деятельности, добросовестное исполнение служебных обязанностей. До официального назначения исполняла обязанности начальника следствия.

Прежний руководитель СО полиции Алексей Зорин был осуждён за продажу вещдоками. Бердский суд вынес приговор экс-полицейскому, но областной суд вернул его на новое расследование.

Александра Бурковская, фото автора

Источник: svidetel24.info

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