Toyota Corolla Spacio сбила пешехода на трассе Р-256 у вокзала в Бердске: Неизвестный находится в коме
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Toyota Corolla Spacio сбила пешехода на трассе Р-256 у вокзала в Бердске: Неизвестный находится в коме

10:43:085/9/2021,Анастасия СолодковаФото: АвтоБердск
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Пострадавший госпитализирован в Бердскую ЦГБ с черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Женщина-водитель ехала в сторону Новосибирска. Ее машина получила повреждения.

Сбили у железнодорожного вокзала в Бердске пешехода

Около полуночи 8 марта на ул. Вокзальной произошло ДТП. Был сбит пешеход, переходивший трассу Р-256 в неположенном месте. Toyota Corolla Spacio, которой управляла 43-летняя женщина водитель, сбила мужчину, рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в управлении ГИБДД по Новосибирской области в воскресенье.

Это случилось рядом с бердским железнодорожным вокзалом, в нескольких метрах от пешеходного перехода через трассу. Видимо, пешеходу было лень подниматься по мосту или идти до пешеходного перехода со светофором в противоположном направлении - тоже в нескольких метрах от места аварии.

По информации Госавтоинспекции, "Тойота" двигалась в направлении Новосибирска, а мужчина переходил дорогу слева направо вне зоны пешеходного перехода.

Как сообщили в полицейском ведомстве, личность пострадавшего в ДТП пока не установлена. Он госпитализирован в Бердскую горбольницу с черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. По последним данным, сбитый пешеход находится в коме.

На "Тойоте" остались характерные повреждения от столкновения с человеком. Сотрудники ГИБДД начали расследование.

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