Toyota Corolla Spacio сбила пешехода на трассе Р-256 у вокзала в Бердске: Неизвестный находится в коме

Около полуночи 8 марта на ул. Вокзальной произошло ДТП. Был сбит пешеход, переходивший трассу Р-256 в неположенном месте. Toyota Corolla Spacio, которой управляла 43-летняя женщина водитель, сбила мужчину, рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в управлении ГИБДД по Новосибирской области в воскресенье.
Это случилось рядом с бердским железнодорожным вокзалом, в нескольких метрах от пешеходного перехода через трассу. Видимо, пешеходу было лень подниматься по мосту или идти до пешеходного перехода со светофором в противоположном направлении - тоже в нескольких метрах от места аварии.
По информации Госавтоинспекции, "Тойота" двигалась в направлении Новосибирска, а мужчина переходил дорогу слева направо вне зоны пешеходного перехода.
Как сообщили в полицейском ведомстве, личность пострадавшего в ДТП пока не установлена. Он госпитализирован в Бердскую горбольницу с черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. По последним данным, сбитый пешеход находится в коме.
На "Тойоте" остались характерные повреждения от столкновения с человеком. Сотрудники ГИБДД начали расследование.