Пьяный водитель 9 мая снес перед иномарке, влетев на огромной скорости в забор на пляже «Дюны» в Бердске, и убежал. Смотрите видео
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Пьяный водитель 9 мая снес перед иномарке, влетев на огромной скорости в забор на пляже «Дюны» в Бердске, и убежал. Смотрите видео

11:42:425/9/2021,Анастасия СолодковаФото: Скриншот
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Удар был такой силы, что у автомобиля отлетели колеса, аккумулятор валяется в нескольких метрах от машины, а вся морда иномарки разбита до неузнаваемости.

Иномарка в хлам от удара в забор пляжа "Дюны" в Бердске

Утром 9 мая произошло жуткое ДТП в районе городского пляжа «Дюны». Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, авария случилась около 11.15 в воскресенье.
- Водитель иномарки в пьяном виде влетел со всего маху в пляжный забор, который огораживает несколько кафе на «Дюнах», - рассказали свидетели происшествия, приславшие «Курьер. Среда. Бердск» видео с места ДТП.

Удар был такой силы, что у автомобиля отлетели колеса, аккумулятор валяется в нескольких метрах от машины, а вся морда иномарки разбита до неузнаваемости. Примечательно то, что водитель сбежал с места аварии. Пострадало и пляжное ограждение.

Пока на месте происшествия не заметили экипажи ГИБДД.

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