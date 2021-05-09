Пьяный водитель 9 мая снес перед иномарке, влетев на огромной скорости в забор на пляже «Дюны» в Бердске, и убежал. Смотрите видео

Утром 9 мая произошло жуткое ДТП в районе городского пляжа «Дюны». Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, авария случилась около 11.15 в воскресенье.
- Водитель иномарки в пьяном виде влетел со всего маху в пляжный забор, который огораживает несколько кафе на «Дюнах», - рассказали свидетели происшествия, приславшие «Курьер. Среда. Бердск» видео с места ДТП.
Удар был такой силы, что у автомобиля отлетели колеса, аккумулятор валяется в нескольких метрах от машины, а вся морда иномарки разбита до неузнаваемости. Примечательно то, что водитель сбежал с места аварии. Пострадало и пляжное ограждение.
Пока на месте происшествия не заметили экипажи ГИБДД.