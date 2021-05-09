Школу для девочек разбомбили: Погибло около 40 человек
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Школу для девочек разбомбили: Погибло около 40 человек

9:38:535/9/2021Фото: Википедии
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Президент Афганистана возложил вину за трагедию на талибов и назвал атаку преступлением против человечности.

афганистан
В Кабуле разбомбили школу для девочек

При атаке на школу для девочек в Кабуле погибли около 40 человек. Как сообщает местный телеканал 1TV со ссылкой на источники в МВД страны, разбомбили школу в районе Дашт-и-Барчи в Кабуле. Ранены 56 человек.

В школе прогремело три взрыва. Как отмечают источники, сначала взорвалась машина, а затем были запущены две ракеты. Президент Афганистана Ашраф Гани возложил вину за трагедию на группировку «Талибан» (признана террористической и запрещена в России) и назвал атаку преступлением против человечности. По его словам, талибы такими действиями тормозят мирный процесс в Афганистане.

Однако представитель тлибов Шер Мохаммад Аббас Станикзай заявил, что организация не намерена захватывать власть в стране военным путем и опроверг причастность к атаке на школу для девочек, передает РБК.

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