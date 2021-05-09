Кондуктор обматерила школьника за провоз самоката в автобусе

Запрет на высадку из общественного транспорта детей законом, подписанным Путиным, в российских городах продолжают "борьбу" с несовершеннолетними пассажирами.
Например, в Тюмени кондуктор обматерила школьника за провоз небольшого самоката. Она заставляла ребенка оплатить поездку или покинуть салон, называя ребенка уродом и пытаясь выбросить самокат на улицу. Об этом "Подъему" рассказали пассажиры, ставшие очевидцами инцидента.
«Мальчик был не против заплатить за себя, но кондукторша начала выпихивать его самокат на улицу и орать, чтобы вышел. Он подносил телефон (для оплаты), но когда ему сказали, что нужно платить двойную сумму, он начал спрашивать почему, ведь самокат не превышает размеров, за которые нужно платить. В итоге она упросила заплатить. И он оплатил за себя. Ему было страшно и стыдно — по выражению лица. А самокат вообще никому не мешал - маленький такой», - рассказали свидетели.
Не сообщается, стали ли родители мальчика разбираться, обратившись в полицию или транспортное предприятие.