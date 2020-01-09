Отставшую от междугороднего автобуса пассажирку спасли сотрудники Госавтоинспекции

Автоинспекторы полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области старший лейтенант полиции Виталий Шмаков и сержант полиции Роман Шагинян

Автоинспекторы помогли отставшему пассажиру продолжить маршрут междугороднего следования, сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

Добрые слова благодарности в адрес сотрудников областной Госавтоинспекции поступили от жительницы р.п. Маслянино Новосибирской области.

Женщина в устной беседе по «телефону доверия» Главного управления МВД России по Новосибирской области сообщила, что в предновогодние дни ранним утром следовала пассажиром на междугороднем автобусе по маршруту из рабочего посёлка Маслянино в город Новосибирск.



В период плановой кратковременной остановки автобуса в городе Черепаново она вышла в здание автовокзала, а вернувшись, обнаружила, что автобус уже уехал. С надеждой на помощь попутным автотранспортом женщина доехала до ближайшего поста дорожно-патрульной службы, где сотрудники Госавтоинспекции, не теряя времени, оказали содействие в поиске выхода из сложившейся ситуации, и сообщили по рации о случившемся ближайшему экипажу ДПС.Автоинспекторы полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области старший лейтенант полиции Виталий Шмаков и сержант полиции Роман Шагинян, которые в это время несли службу на трассе по маршруту движения автобуса, оперативно отреагировали на полученную информацию и заметив нужный автобус подали знак водителю остановиться. Объяснив водителю причину его остановки, помогли развернуться автобусу, после чего он вернулся на пост ДПС, где забрал отставшего пассажира и благополучно завершил свой маршрут в городе Новосибирске.