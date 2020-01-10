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Недвижимость

Нужна помощь по юридическому сопровождению? «Квадротека» поможет

08:33 10.01.2020 Фото: pxhere.com
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АН «Квадротека» проводит юридическое сопровождение операций с недвижимостью, а также помощь в подготовке и оформлений документов по недвижимости.

Нужна помощь по юридическому сопровождению? Квадротека поможет
Юридическая чистота каждой проводимой сделки – это принципиальный момент в работе агентства «Квадротека»

Нужна помощь по юридическому сопровождению или оформлению прав на недвижимое имущество?

АН «Квадротека» проводит юридическое сопровождение операций с недвижимостью, а также помощь в подготовке и оформлений документов по недвижимости.

Юридическая поддержка от Квадротеки это:

  • Юридическая экспертиза правоустанавливающих документов на недвижимое имущество;
  • Подготовка пакета документов и проекта договора купли-продажи к сделке;
  • Составление исковых заявлений и жалоб;
  • Представление интересов клиентов в суде
  • Юридические консультации;

Также мы предлагаем:

  • юридическую экспертизу правоустанавливающих и технических документов на объекты недвижимости;
  • приведение правоустанавливающих и технических документов в соответствие с действующим законодательством;
  • юридическую экспертизу учредительных документов и проверку полномочий органов юридического лица на совершение сделок;
  • подготовку документов для государственной регистрации сделок (залог, аренда и т.д.) и прав на недвижимое имущество;
  • согласование условий сделок и составление договоров;
  • оптимальные способы установления правоотношений, связанных с приобретением объектов недвижимости;
  • подготовку документов для перевода жилых помещений в нежилые помещения;
  • согласование перепланировок и реконструкции помещений;
  • юридические консультации;
  • способы расчетов по сделкам, которые сократят риски, связанные с возможностью утраты денежных средств;
  • представление интересов клиентов перед физическими и юридическими лицами, в органах исполнительной власти, в судах общей юрисдикции и арбитражном суде.

Юридическая чистота каждой проводимой сделки – это принципиальный момент в работе нашего агентства. В каждом нашем офисе работает собственный юрист и оформитель. Специалисты юридической службы имеют большой опыт работы именно в сфере гражданско-правовых отношений, в том числе большая судебная практика по защите имущественных прав касающихся недвижимого имущества.

Нами накоплен огромный опыт, который поможет качественно и надежно решить поставленные вами задачи!

Звоните в Бердский офис АН «КВАДРОТЕКА» по телефону:

т. 212-55-07, (38341)2-99-99

Наш адрес: ул.Первомайская, 11

Источник: Раздел «Сибакадемстрой Недвижимость»на сайте Весь Бердск

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