Нужна помощь по юридическому сопровождению? «Квадротека» поможет

АН «Квадротека» проводит юридическое сопровождение операций с недвижимостью, а также помощь в подготовке и оформлений документов по недвижимости.

Юридическая чистота каждой проводимой сделки – это принципиальный момент в работе агентства «Квадротека»

Нужна помощь по юридическому сопровождению или оформлению прав на недвижимое имущество?

АН «Квадротека» проводит юридическое сопровождение операций с недвижимостью, а также помощь в подготовке и оформлений документов по недвижимости.

Юридическая поддержка от Квадротеки это:

Юридическая экспертиза правоустанавливающих документов на недвижимое имущество;

Подготовка пакета документов и проекта договора купли-продажи к сделке;

Составление исковых заявлений и жалоб;

Представление интересов клиентов в суде

Юридические консультации;

Также мы предлагаем:

юридическую экспертизу правоустанавливающих и технических документов на объекты недвижимости;

приведение правоустанавливающих и технических документов в соответствие с действующим законодательством;

юридическую экспертизу учредительных документов и проверку полномочий органов юридического лица на совершение сделок;

подготовку документов для государственной регистрации сделок (залог, аренда и т.д.) и прав на недвижимое имущество;

согласование условий сделок и составление договоров;

оптимальные способы установления правоотношений, связанных с приобретением объектов недвижимости;

подготовку документов для перевода жилых помещений в нежилые помещения;

согласование перепланировок и реконструкции помещений;

юридические консультации;

способы расчетов по сделкам, которые сократят риски, связанные с возможностью утраты денежных средств;

представление интересов клиентов перед физическими и юридическими лицами, в органах исполнительной власти, в судах общей юрисдикции и арбитражном суде.

Юридическая чистота каждой проводимой сделки – это принципиальный момент в работе нашего агентства. В каждом нашем офисе работает собственный юрист и оформитель. Специалисты юридической службы имеют большой опыт работы именно в сфере гражданско-правовых отношений, в том числе большая судебная практика по защите имущественных прав касающихся недвижимого имущества.

Нами накоплен огромный опыт, который поможет качественно и надежно решить поставленные вами задачи!

Звоните в Бердский офис АН «КВАДРОТЕКА» по телефону:

т. 212-55-07, (38341)2-99-99

Наш адрес: ул.Первомайская, 11

Источник: Раздел «Сибакадемстрой Недвижимость»на сайте Весь Бердск