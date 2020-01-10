Нужна помощь по юридическому сопровождению? «Квадротека» поможет

Нужна помощь по юридическому сопровождению или оформлению прав на недвижимое имущество?
АН «Квадротека» проводит юридическое сопровождение операций с недвижимостью, а также помощь в подготовке и оформлений документов по недвижимости.
Юридическая поддержка от Квадротеки это:
- Юридическая экспертиза правоустанавливающих документов на недвижимое имущество;
- Подготовка пакета документов и проекта договора купли-продажи к сделке;
- Составление исковых заявлений и жалоб;
- Представление интересов клиентов в суде
- Юридические консультации;
Также мы предлагаем:
- юридическую экспертизу правоустанавливающих и технических документов на объекты недвижимости;
- приведение правоустанавливающих и технических документов в соответствие с действующим законодательством;
- юридическую экспертизу учредительных документов и проверку полномочий органов юридического лица на совершение сделок;
- подготовку документов для государственной регистрации сделок (залог, аренда и т.д.) и прав на недвижимое имущество;
- согласование условий сделок и составление договоров;
- оптимальные способы установления правоотношений, связанных с приобретением объектов недвижимости;
- подготовку документов для перевода жилых помещений в нежилые помещения;
- согласование перепланировок и реконструкции помещений;
- юридические консультации;
- способы расчетов по сделкам, которые сократят риски, связанные с возможностью утраты денежных средств;
- представление интересов клиентов перед физическими и юридическими лицами, в органах исполнительной власти, в судах общей юрисдикции и арбитражном суде.
Юридическая чистота каждой проводимой сделки – это принципиальный момент в работе нашего агентства. В каждом нашем офисе работает собственный юрист и оформитель. Специалисты юридической службы имеют большой опыт работы именно в сфере гражданско-правовых отношений, в том числе большая судебная практика по защите имущественных прав касающихся недвижимого имущества.
Нами накоплен огромный опыт, который поможет качественно и надежно решить поставленные вами задачи!
Звоните в Бердский офис АН «КВАДРОТЕКА» по телефону:
т. 212-55-07, (38341)2-99-99
Наш адрес: ул.Первомайская, 11
Источник: Раздел «Сибакадемстрой Недвижимость»на сайте Весь Бердск