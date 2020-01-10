Новые правила раздела общего имущества при разводе рассмотрят в Госдуме

Общее имущество супругов рассматривается как цельный имущественный комплекс — совокупность всех «активов» и «пассивов», нажитых супругами в браке

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству в ходе предстоящей весенней сессии планирует обсудить и подготовить к принятию палатой законопроект об уточнении в Семейном кодексе понятия общего имущества супругов, которое предусматривает новые правила раздела имущества в случае развода. Об этом сообщил глава комитета, один из авторов законопроекта Павел Крашенинников.

«Комитет в весеннюю сессию приступит к рассмотрению законопроекта с тем, чтобы вынести его на первое чтение», — сказал Крашенинников. Инициатива была внесена в Госдуму в ноябре прошлого года. Согласно этой инициативе, общее имущество супругов рассматривается как цельный имущественный комплекс — совокупность всех «активов» и «пассивов», нажитых супругами в браке.

«Чтобы не рассматривать многократно судебные споры о разделе имущества одних и тех же супругов, законопроектом предлагается установить правило, что делится сразу все общее имущество супругов в долях. Такое правило предусматривается не только для раздела в судебном порядке, но и для соглашений супругов о разделе общего имущества», — пояснил Крашенинников.

Кроме того, законопроект призван исключить широкое толкование возможности признания брачного договора недействительным. Сейчас чуть ли не большинство брачных договоров могут быть признаны недействительными как «ставящие одного из супругов в крайне неблагоприятное положение», отметил депутат.

Процедуры банкротства физических лиц дополняются правилами о возможности совместного банкротства супругов в связи с тем, что общие долги становятся частой практикой. Одновременно с этим предлагается и механизм отделения доли супруга-должника в общем имуществе с тем, чтобы защитить права другого, если речь не идет об общем долге.

В Едином государственном реестре недвижимости предлагается отражать права обоих супругов на объект недвижимости, если он находится в совместной собственности, а не одного из них, как по общему правилу осуществляется сейчас.