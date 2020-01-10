Получать специальные сертификаты для приобретения жилья смогут дети-сироты

Дети-сироты смогут приобрести жилплощадь по сертификату

Дети-сироты смогут получать специальные сертификаты для приобретения в собственность жилья. Об этом в четверг сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РФ.

По данным издания, министерство готовит соответствующие поправки к закону «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». «В частности, изменения предусматривают выдачу государственного жилищного сертификата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим удовлетворительную адаптацию к самостоятельной жизни. Это одноразовая денежная выплата для приобретения жилого помещения в собственность», — цитирует газета заявление пресс-службы.

Деньги на приобретение жилплощади не будут выдаваться на руки обладателю сертификата, а сразу поступят в безналичной форме на счет продавца жилья. Как передают «Известия», в Минпросвещения отмечают, что такой механизм позволит дать право на собственное жилье каждому ребенку, в том числе тем, кому оно не было предоставлено своевременно.

Как сообщила 17 декабря вице-премьер Татьяна Голикова по итогам совещания по жилищным проблемам детей-сирот, которое провел председатель правительства Дмитрий Медведев, премьер-министр поручил поручил разработать программу, рассчитанную на шесть лет, в результате исполнения которой должна быть полностью решена проблема с жильем сирот.

Поправки к закону, которые закрепят механизм действия сертификатов, должны вступить в силу до 30 марта 2020 года, уточняют «Известия».