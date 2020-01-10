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Темп роста ипотечного кредитования продолжит замедляться в ближайшие месяцы 2020 года

15:53 10.01.2020 Фото: pxhere.com
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При этом его динамика в ближайшие месяцы останется слабой, несмотря на снижение процентных ставок.

Темп роста ипотечного кредитования продолжит замедляться в ближайшие месяцы 2020 года
Темп роста потребительского кредитования снизился в ноябре до 20,4%

Темп роста ипотечного кредитования в РФ замедлился в ноябре 2019 г. до 16,3% в годовом выражении с 17,1% в октябре, при этом его динамика в ближайшие месяцы останется слабой, несмотря на снижение процентных ставок. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина кредитования. Ноябрь 2019 года».

«Темп роста ипотечного кредитования также продолжил замедляться, снизившись с 17,1% в годовом выражении [в октябре] до 16,3% [в ноябре] вопреки ожиданиям. Аннуализированный темп роста в ноябре несколько ускорился до 13,6% в месячном выражении с исключением сезонности c 9,4%», — говорится в материалах.

В Минэкономразвития подчеркивают, что последовательное снижение ежемесячных объемов выдач ипотечных кредитов, продолжающееся с июля 2019 года, говорит о том, что динамика ипотечного кредитования в ближайшие месяцы останется слабой, несмотря на снижение процентных ставок.

Кроме того, продолжилось замедление кредитования физических лиц, темп роста потребительского кредитования снизился в ноябре до 20,4% в годовом выражении после 21,6% месяцем ранее.

Темп роста корпоративного кредитного портфеля (с учетом корпоративных облигаций) сохранился на уровне предыдущего месяца — 4,1% в годовом выражении, отмечают в министерстве.

По оценкам Минэкономразвития, данные за ноябрь демонстрируют, что совокупное кредитное предложение остается низким (4,8% ВВП за скользящие 12 месяцев).

Отмечается, что в целом за 2019 год совокупное кредитное предложение может расшириться до 5,1% ВВП — в первую очередь за счет «непокрытых» операций Банка России, что с точки зрения влияния на инфляцию оказывает наименьший по масштабам эффект.

«Сохранение текущего уровня ставок по банковским кредитным продуктам и реализация текущих бюджетных параметров предопределят сохранение низкого уровня совокупного спроса, продолжение тренда на укрепление рубля и устойчивое закрепление инфляции ниже 3% в первом полугодии 2020 года», — говорится в обзоре.

В Минэкономразвития уточняют, что слабый уровень спроса находит подтверждение в том числе в динамике индексов PMI, а также отрицательной динамике импорта в рублевом выражении.

Источник: ТАСС

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Почему ставки снижаются, а спрос на ипотечное кредитование не возрастает?

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