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К государству за компенсацией направил погорельцев-арендаторов один из собственников рынка «Центральный» в Искитиме

16:12 10.01.2020, Алена Романцова Фото: МЧС по НСО
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При этом Евгений Таранов сказал, что предпринимателям будет оказана помощь. Построят новое здание и восстановят на места всех арендаторов.

К государству за компенсацией направил погорельцев арендаторов один из собственников рынка «Центральный» в Искитиме
Пожар на рынке тушили все пожарные части Искитима и пожарные из Бердска

Государство компенсирует потери пострадавшим предпринимателям в пожаре на рынке «Центральный» в Искитиме. Так сказал «Курьер. Среда. Бердск» один из собственников рынка Евгений Таранов сегодня, 10 января. Напомним, крупный пожар охватил всю площадь базара в центре Искитима в 4600 кв метров 8 января. Под завалами найдено тело погибшего торговавшего шапками арендатора Анатолия Овчинникова. Пока сотрудники МЧС не называют причин возгорания. Заведено уголовное дело, идет расследование.

Евгений Таранов рассказал, что планируют дальше делать собственники, как выходить из положения.

— Будем сносить и строить новое здание рынка. Все предприниматели будут восстановлены на свои места. Будут также потом там работать. Ущерб государство должно им компенсировать. В ближайшее время все решится, и будет информация, — уточнил Евгений Васильевич сегодня 10 января.

Евгений Таранов уточнил, что здание у него и других владельцев было оформлено в собственность. По данным Единого государственного реестра юридических лиц, Евгений Таранов, Олег Фирсов и Олег Баранов являются учредителями ООО «Ассоциации предпринимателей». В выписке указаны такие виды экономической деятельности компании, как сдача внаем собственного недвижимого имущества, розничная торговля в неспециализированных магазинах, розничная торговля пищевыми продуктами и т.д.

Евгений Васильевич рассказал, что вчера, 9 января, встречался с погорельцами-арендаторами. Он открыт для диалога. Потерпел ли он ущерб и какой именно читайте в ближайшее время.

Напомним, погорельцы сняли видео обгоревших помещений. На первом видео видны обломки, на втором остатки товара. Часть выгорела полностью, часть сплавилась от огня.

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